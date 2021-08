Anche oggi si registra il caos green pass. In queste ore non c’è chiarezza sul controllo con la verifica, contestuale, dei documenti d’identità. Chi può davvero chiederli ai possessori del certificato verde Covid? In attesa della circolare del Viminale, annunciata dalla ministra Luciana Lamorgese “per fare chiarezza”, oggi il Garante della Privacyha confermato la norma: “Esibire il documento d’identità se richiesto dai verificatori”. Se richiesto, non è un obbligo farlo.

Nel settore delle tlc, si apprende della pace in tribunale, per le precedenti cause, tra TIM e Vodafone e spieghiamo il motivo.

Infine, da non perdere la sintesi in italiano del sesto Rapporto sul clima che cambia.

Green pass, il Garante Privacy conferma il Dpcm: “Esibire documento d’identità se richiesto dai verificatori”

di Luigi Garofalo

Il Garante non può che confermare la norma ed evidenzia quella del verificatore è una mera facoltà (“su richiesta”) di chiedere il documento d’identità.Leggi l’articolo

Green pass, pasticcio controlli senza carta identità: si presta su WhatsApp

di Luigi Garofalo

Dopo l’annuncio della ministra Lamorgese, al via il raggiro: green pass dati in prestito su WhatsApp. Il commento dell’avv. Del Ninno.Leggi l’articolo

TIM e Vodafone, pace su vertenze da oltre 2 miliardi di euro

di Luigi Garofalo

Nel global settlement compresa anche la cancellazione della causa da 100 milioni promossa da Vodafone per il “Progetto Cassiopea”.Leggi l’articolo

TikTok supera Facebook: è l’app più scaricata al mondo

di Luigi Garofalo

La cinese TikTok è stata l’app di social media più scaricata nel 2020, davanti a Facebook e ad altre tre app di proprietà dell’azienda statunitense.Leggi l’articolo

Le ex rimesse di Atac nelle mani di Amazon? Tutta la vicenda

di Angelo Zaccone Teodosi

Le ex rimesse di Atac nelle mani di Amazon? il Comune di Roma cerca di riacquistare quel che era suo. Chi c’è dietro il nuovo acquirente.Leggi l’articolo

Polo strategico nazionale. I 10 vantaggi con il Consorzio Italia Cloud

di Redazione

La nascita del Consorzio Italia Cloud, un’organizzazione di sole aziende italiane, per il cloud nazionale.Leggi l’articolo

IPCC, la sintesi in italiano del sesto Rapporto sul clima che cambia

di Flavio Fabbri

Il focal point nazionale dell’IPCC ha pubblicato in italiano la prima parte del Sesto Rapporto di valutazione sul climate change.Leggi l’articolo

