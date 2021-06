Green Pass al via in Italia

La giornata in pillole. Al via il Green Pass in Italia: ecco come averlo (se ci riuscite) in 6 modi diversi, ma non ancora sull’app IO. Interviene il Governo: ‘Green Pass disponibile entro il 28 giugno per le vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno’.

La vicenda Autostrade ancora sotto i riflettori: il futuro dell’azienda italiana è una partita complessa, con fattori di rischio che vanno valutati con attenzione.

E ancora, Agcom ha approvato la delibera per creare un nuovo strumento standard di rilevazione dell’audience, che inserisca appieno il digitale accanto ai media tradizionali.

Infine, l’intervista a Giampiero Gramaglia, presidente di Infocivica e direttore di Democrazia Futura, sull’incontro Biden-Putin: ‘Viaggio in Europa di Biden segna il ritorno al multilateralismo’.

Al via il Green pass in Italia. Ecco come ottenerlo subito in 6 modi

di Luigi Garofalo

È attiva da pochi minuti in Italia la piattaforma nazionale per ottenere il green pass. Ecco come averlo subito attraverso 6 modalità

Come finisce con Autostrade? Serve sicurezza e rispetto dei consumatori

di Raffaele Barberio

Il futuro delle autostrade italiane si sta rivelando una partita complessa con fattori di rischio che sembrano non valutati appropriatamente

Cambia la rilevazione dell’audience: Netflix & Co accanto ai broadcaster Tv

di Paolo Anastasio

Agcom ha appena approvato la delibera per creare un nuovo strumento di rilevazione dell'audience che comprenda anche il web

Gramaglia: “Viaggio di Biden in Europa segna il ritorno al multilateralismo”

di Alessio Frugiuele

Il viaggio di Joe Biden in Europa si è concluso ieri con l'attesissimo confronto tra il Presidente statunitense e Vladimir Putin

Talk sul Cloud nazionale, 18 giugno ore 11:00. Registrati

di Redazione Key4biz

Registrati all'Executive Webinar "Cloud, PNRR, la raggiungibilità giuridica dei Dati e Identità digitale, in programma il 18 giugno alle 11

Diritti Serie A, Arena (Agcm) ‘Se necessario interverremo anche noi’

di Paolo Anastasio

Filippo Arena (Agcm): 'Se necessario l'Autorità adotterà le iniziative perché il campionato possa essere goduto in modo equo da tutti'

Orizzonte Europa: 15 miliardi di euro per la transizione digitale e verde

di Flavio Fabbri

Orizzonte Europa: risorse per accelerare la transizione verde e digitale, per favorire una ripresa sostenibile dalla pandemia di coronavirus

Carenza chip, 100 miliardi di danni all’industria globale dell’auto nel 2021

di Flavio Fabbri

Il costo della mancanza di chip su mercato è stimato tra 90 e 110 miliardi di dollari per l'industria automotive globale

Ransomware, costeranno alle aziende 265 miliardi di dollari entro il 2030

di Flavio Fabbri

Attacchi ransomware aumentati del 485% in un anno, solo per il 2021 si attendono danni globali alle imprese per 20 miliardi di dollari

Akamai cosa fai. Internet è di nuovo in down a causa di un CDS

di Piermario Boccellato

La Southwest Airlines ha cancellato negli Usa 300 voli in due giorni a causa di un problema tecnico di Akamai, il più grande CDN al mondo

«TIM tra i dubbi sulla Rete Unica e il rischio occupazione». I sindacati: 'Rivediamoci dopo la mappatura delle reti'. Vedi il talk