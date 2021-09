Green pass al lavoro, cosa accadrà dal 15 ottobre

Ecco le ultime novità in tema di green pass pubblicate in Gazzetta Ufficiale: resta l’obbligo di esibirlo per poter accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021, ma in mancanza del certificato verde scatta l’assenza ingiustificata e la sospensione dello stipendio.

Il ministero per la Transizione ecologica annuncia investimenti per 1,5 miliardi di euro in progetti di economia circolare, soprattutto in ambito urbano. Le iniziative partiranno nelle prossime settimane.

Nelle casse del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, invece, sono arrivati 43 miliardi di euro, il 70% del totale assegnatogli dal PNRR. Partono cantieri e grandi opere.

Green pass, sospensione dallo stipendio (non dal lavoro) per chi non ce l’ha dal 15 ottobre

di Luigi Garofalo

Chi non lo avrà dal 15 ottobre sarà assente ingiustificato e scatterà comunque, sin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio.

Economia circolare. Cingolani: “1,5 miliardi per gli impianti di riciclo”

di Flavio Fabbri

Un miliardo e mezzo di investimenti per le “Città circolari”: il 30 settembre il MiTE pubblicherà i decreti con i criteri di selezione dei progetti.

Transizione green: nelle casse del Mims arrivati 43 miliardi di euro

di Flavio Fabbri

“La transizione è necessaria e offre una grande opportunità”, ha dichiarata il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili.

Fake news, nasce l’ennesimo ‘Osservatorio’. Servirà?

di Angelo Zaccone Teodosi

Al via l“Italian Digital Media Observatory”, un’altra iniziativa per combattere la disinformazione e le fake news ed in questa non viene coinvolta l’Agcom.

Idrogeno verde: la Germania investe 1,3 miliardi di euro in nuove tecnologie

di Flavio Fabbri

Cresce la spesa di Berlino per accrescere la propria disponibilità di idrogeno verde, con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione dell’industria nazionale e dei trasporti.

Democrazia Futura. Misure di contenimento della pandemia e Data Driven Confusion

di Daniele Fichera

Informazioni distorte e mal gestite facilitano la formazione e diffusione di posizioni negazioniste.

Bando UE da 785 milioni di euro per le reti energetiche, anche smart grid e trasporto di CO2

di Flavio Fabbri

L’invito a presentare progetti per la realizzazione di infrastrutture energetiche per l’energia elettrica, il gas, il trasporto di CO2 e le smart grid è aperto fino al 19 ottobre.

I big data a servizio del Real Estate e del Proptech

di Angelica Donati

L’introduzione e la conseguente diffusione di sistemi tecnologici come i Big Data, Blockchain e IoT stanno, infatti, cambiando drasticamente il comparto immobiliare e delle costruzioni. Ecco come.

Dal 1 ottobre 2021 comincia il 7° Congresso Annuale di ASSO DPO

Appuntamento per la crescita dei professionisti privacy e data protection in una esclusiva versione “digital” a distanza.

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Massimo di Virgilio (CDTI)



