Green pass a scuola, si inizia con la verifica manuale

Bentrovati, torna la dailyletter di Key4biz. La giornata in pillole. In attesa della piattaforma ufficiale, lo stratagemma dell’Istituto ‘Majorana’ di Brindisi per verificare dal primo settembre 2021 i green pass del personale scolastico. Il preside Salvatore Giuliano: “Ci siamo attrezzati con una soluzione economica e veloce”. Mario Rusconi (Anp): “È scandaloso, a 3 giorni dall’inizio dell’anno scolastico manca ancora la piattaforma”.

Il dossier #DaznDown sul tavolo di Draghi? Si rincorrono in rete le voci e le proteste degli utenti dopo i problemi riscontrati con la qualità dello streaming della Serie A.

“Biden dorme all’incontro con il premier israeliano”: ma è un deep fake. Il presidente Usa per la terza volta vittima di deep fake per rappresentarlo “Sleepy Joe”, come lo definisce Trump.

Green pass scuola, verifica con il tablet in attesa della piattaforma (Video)

di Luigi Garofalo

Ecco lo stratagemma dell’Istituto ‘Majorana’ di Brindisi per verificare dal primo settembre 2021 i green pass del personale scolastico.Leggi l’articolo

Serie A, il dossier #DaznDown sul tavolo di Draghi?

di Paolo Anastasio

Il dossier #DaznDown sul tavolo di Draghi? Si rincorrono in rete le voci e le proteste dopo i problemi di streaming della Serie A.Leggi l’articolo

“Biden dorme a incontro con il premier israeliano”: deep fake

di Luigi Garofalo

Il video manipolato mostra Biden addormentato per 22 secondi mentre parla il premier israeliano Naftali Bennett. Ecco il video originale. Leggi l’articolo

Dal Fiber-to-the-Home (FTTH) al Fiber-to-the-Room (FTTR)

di Redazione Key4biz

In Cina, Giappone e Corea del Sud da più di due anni sono offerti all’utenza residenziale e business i 10 GIGA.Leggi l’articolo

Banda ultralarga in Uk, fondo di Abu Dhabi pronto a entrare in CityFibre

di Paolo Anastasio

Il fondo di Abu Dhabi Mubadala e il braccio finanziario di Ikea pronti a entrare in City Fibre valutata circa 2 miliardi di sterline.Leggi l’articolo

Reti private 5G, opportunità o minaccia per le telco?

di Paolo Anastasio

Le telco possono ancora ritagliarsi un ruolo da protagonista nello sviluppo delle reti private 5G ma serve flessibilità.Leggi l’articolo

Fuga di gas, la trova il cane robot

