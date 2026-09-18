Intelligenza artificiale, IoT, BIM, materiali sostenibili e rinnovabili trasformano gli edifici in infrastrutture intelligenti, capaci di ridurre consumi, emissioni e costi e rispondere alle sfide climatiche delle città.

Il prossimo anno il mercato degli edifici green sfiorerà i 680 miliardi di dollari, il report

La crisi climatica sta cambiando anche il modo in cui progettiamo e gestiamo le città. Edifici più efficienti, materiali sostenibili, intelligenza artificiale (AI), sensori IoT, energie rinnovabili e sistemi automatizzati per ridurre consumi ed emissioni stanno trasformando il settore delle costruzioni, facendo dei green building uno dei mercati tecnologici a maggiore crescita del prossimo decennio.

Secondo il report di Precedence Research, il mercato globale dei green building, valutato 618,58 miliardi di dollari nel 2025, dovrebbe raggiungere 676,85 miliardi nel 2026 e arrivare a circa 1.481 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso medio annuo di crescita (CAGR) del 9,12% tra il 2026 e il 2035.

Cosa sono i green building

Per green building non si intendono semplicemente edifici dotati di pannelli fotovoltaici. Il concetto riguarda l’intero ciclo di vita dell’immobile: progettazione, costruzione, funzionamento, manutenzione e ristrutturazione.

L’obiettivo è diminuire consumi energetici e di risorse, emissioni e impatto ambientale, aumentando contemporaneamente efficienza e comfort degli occupanti.

Un ruolo crescente è svolto dai materiali da costruzione sostenibili, dal bambù alla plastica riciclata, fino a canapa, micelio, legno, terra battuta e materiali compositi. Soluzioni che puntano a sostituire, dove tecnicamente possibile, materiali convenzionali caratterizzati da un’impronta ambientale più elevata.

AI e smart building

La trasformazione più interessante riguarda però l’integrazione fra green building e smart building. Sensori, Internet of Things (IoT) e sistemi di automazione consentono agli edifici di raccogliere continuamente informazioni su occupazione degli spazi, consumi e condizioni ambientali.

L’intelligenza artificiale può elaborare questi dati insieme alle informazioni meteorologiche per regolare automaticamente riscaldamento, raffrescamento e illuminazione, evitando sprechi quando gli ambienti sono vuoti o modificando i consumi in funzione delle condizioni esterne.

Un altro campo di applicazione è la manutenzione predittiva: algoritmi e sensori possono individuare anomalie negli impianti prima che si trasformino in guasti, riducendo inefficienze energetiche, costi e tempi di fermo.

AI e machine learning entrano inoltre nella fase di progettazione, affiancandosi al Building Information Modeling (BIM) per simulare le prestazioni dell’edificio, ottimizzare l’utilizzo dei materiali e valutare differenti configurazioni prima della costruzione.

Dai tetti verdi agli edifici net-zero

Tra le tecnologie indicate dal report figurano anche tetti e pareti verdi, biomateriali, calcestruzzo autoriparante, raccolta dell’acqua piovana e riutilizzo delle strutture esistenti.

Parallelamente cresce l’interesse per gli edifici net-zero e net-positive, progettati rispettivamente per bilanciare i propri consumi attraverso la produzione energetica e, nel secondo caso, per generare più energia di quella necessaria al loro funzionamento.

Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili integrate negli edifici diventano quindi parte dell’infrastruttura energetica urbana, riducendo la dipendenza dall’energia prelevata dalla rete.

Crisi climatica ed energia spingono il mercato

Dietro la crescita prevista fino al 2035 convergono diversi fattori. La maggiore attenzione al cambiamento climatico, l’aumento dei prezzi dell’energia, normative e incentivi pubblici, certificazioni ambientali e ricerca di minori costi operativi e politiche di decarbonizzazione stanno rendendo l’efficienza energetica economicamente più interessante.

La costruzione di un green building può comportare investimenti iniziali superiori, ma secondo Precedence Research i minori consumi, la maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse e la riduzione delle necessità di manutenzione possono produrre risparmi nel lungo periodo.

Per città sempre più esposte a ondate di calore, eventi meteorologici estremi e crescente domanda elettrica, l’edificio sta così cambiando funzione: da semplice consumatore di energia a infrastruttura intelligente capace di produrla, gestirla e utilizzarla in maniera più efficiente.

È proprio l’incontro tra clean technologies, AI, IoT, rinnovabili e nuovi materiali a spiegare perché il mercato globale dei green building potrebbe più che raddoppiare nell’arco del prossimo decennio.

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