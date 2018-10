Di Luca Garosi

Data di pubblicazione: settembre 2018

ISBN: 9788857908496

Pagine: 208

Prezzo: 26,00

Stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione globale, che vede la transizione da un’insostenibile economia lineare, consumistica, a una più virtuosa economia circolare, attenta alle risorse e all’ambiente, un’economia green.

A sostenere le aziende in questo cambiamento si inserisce la figura del digital ecobrand manager, un professionista che non solo progetta azioni di branding e campagne informative rivolte ai consumatori per sensibilizzarli ai temi della sostenibilità ma partecipa al processo produttivo per far sì che prodotti e servizi siano realmente coerenti con la filosofia “green” aziendale.

Il libro Green Branding, nato alla fine di un percorso formativo che ha coinvolto un gruppo di laureati interessati al marketing e alla comunicazione sostenibile, è una guida completa per chi vuole diventare manager di aziende green o green oriented, ma anche una lettura utile per chi guida queste aziende che vivono in un mondo in continua evoluzione dove la sostenibilità assume un’importanza sempre maggiore in tutti i processi produttivi.

Luca Garosi è giornalista, formatore e docente universitario. È entrato in Rai nel 2000 e si è sempre occupato di giornalismo multimediale (prima a RaiNet News e poi a Televideo Rai). Nel 2013 la Rai lo nomina coordinatore didattico della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dove insegnava dal 2007. Dal 2005 al 2011 ha insegnato in alcuni master e in corsi di formazione di giornalismo. Attualmente è docente di “Strategie di comunicazione in rete” nel corso di laurea magistrale di Comunicazione pubblica, digitale e d’Impresa all’Università di Perugia.