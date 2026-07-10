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Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante

Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante

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Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante Adnkronos

(Adnkronos) – Un caccia F-16 dell’aeronautica militare greca, impegnato in un volo di addestramento, è stato avvolto dalle fiamme dopo un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Zante, a causa di un’avaria. Il pilota della 335ª Squadriglia del 116º Stormo Caccia, di stanza nella base aerea di Araxos, è uscito illeso dall’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e ora sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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