Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante

(Adnkronos) – Un caccia F-16 dell’aeronautica militare greca, impegnato in un volo di addestramento, è stato avvolto dalle fiamme dopo un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Zante, a causa di un’avaria. Il pilota della 335ª Squadriglia del 116º Stormo Caccia, di stanza nella base aerea di Araxos, è uscito illeso dall’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e ora sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente.

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