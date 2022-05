Great Resignation: negli Usa l’ondata di dimissioni si rafforza e accelera

Negli Stati Uniti il fenomeno delle grandi dimissioni non accenna a diminuire e anzi cresce, oltre al Covid-19 ad alimentare il fenomeno sociale ci sono anche inflazione e costi sanitari insostenibili. Qualcosa di simile forse sta accadendo anche nel Regno Unito. Sta vincendo il modello ‘YOLO’, ‘You Only Live Once’?

James Hansen

A marzo di quest’anno 4,5 milioni di americani si sono volontariamente dimessi dal lavoro. In totale, nei tre mesi da febbraio ad aprile, il 12,3% di tutti i cittadini adulti degli Usa ha lasciato di propria ‘sponte’ l’impiego.

Secondo i sondaggi, il 63% lo ha fatto, schiettamente, per andare a guadagnare di più altrove, una motivazione molto americana, coerente con il mercato ‘fluido’ del lavoro nel Paese e perfettamente comprensibile.

Per certi versi è più interessante la fetta minore—ma pur sempre significativa, il 42%—dei dimissionari che ‘hanno lasciato’ attribuendo la scelta, tra motivi principali e secondari, alla percezione che: “Il mio posto richiedeva troppe ore di lavoro”. Per dire, si sono stufati.

Inizialmente il fenomeno è stato messo in rapporto alla pandemia COVID, ai conseguenti lockdown e all’isolamento sociale che hanno imposto insoliti periodi di introspezione a molte persone. La spiegazione è convincente e pareva giustificare una prima ondata di dimissioni ‘YOLO’—acronimo di ‘You Only Live Once’, vivi una volta sola—riconducibile a una sorta di riesame ‘esistenziale’ di massa.

La pandemia però è ormai calata alla dodicesima posizione nel censimento delle principali preoccupazioni pubbliche negli Usa condotto da Pew Research.

Preoccupano molto di più l’inflazione, i costi sanitari e la criminalità, che occupano rispettivamente i primi tre posti. Sono temi che superano ormai di gran lunga i timori generati dagli strascichi della pandemia. Al tempo stesso, i numeri dicono che la ‘Great Resignation’ e la sua ondata di dimissioni si rafforza e accelera. Qualcosa d’affine pare stia succedendo anche nel Regno Unito, dove la dichiarazione ufficiale di ‘fine emergenza’ COVID—mesi fa ormai—non è stata accompagnata da un ritorno massiccio negli uffici.

Il ‘Work From Home’ si è quasi istantaneamente istituzionalizzato, specialmente nella Pubblica Amministrazione. Il sindacato dei dirigenti e quadri di ‘Whitehall’—il Civil Service britannico—propone ora di slegare il concetto di ‘lavoro’ da ogni riferimento alla presenza fisica. Il ‘posto’, cioè, non dovrebbe più implicare un’attività che si svolge in un ambiente preciso, ma piuttosto una sorta di ‘disponibilità mentale’. Il sindacato chiede infatti che i funzionari statali possano anche svolgere la propria attività ‘nazionale’ pur vivendo all’estero—una circostanza che l’opinione pubblica, già convinta che i dipendenti statali non s’ammazzino di fatica, ha immediatamente identificata con la Riviera francese…

Quello attuale è un periodo di aggiustamento della società occidentale dopo uno choc sistemico di natura e di proporzioni quasi inaudite. Buona parte della popolazione ha dovuto temere per quasi due anni di poter morire, male, da un momento all’altro. Ora tira un sospiro di sollievo e forse tende un po’ anche a darsi alla pazza gioia. Sfortunatamente, non è che ‘le macchine’ possano produrre autonomamente tutto ciò di cui gli esseri umani necessitano, né che i governi possano semplicemente stampare i soldi che occorrono.

Gli americani lo stanno dimenticando, ma hanno un famoso proverbio: “There is no such thing as a free lunch”, ‘Non c’è pranzo senza che arrivi il conto”…

