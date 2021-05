Grave crisi al Copasir, si dimette il presidente Volpi

20 maggio 2021. La giornata in pillole. Grave crisi al Copasir: dopo le dimissioni del presidente Raffaele Volpi e del senatore Paolo Arrigoni, il leader della Lega Matteo Salvini attende le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un altro comitato. La decisione dopo l’abbandonato di Federica Dieni, Maurizio Cattoi e Francesco Castiello del M5s ed Enrico Borghi del Pd.

Intanto, oggi F2i ha annunciato la costituzione di un nuovo Fondo di investimento nazionale dal titolo “Fondo per le infrastrutture sostenibili” (Fis). L’iniziativa ha già raccolto circa 900 milioni di euro con l’obiettivo di raggiungere 1,5 miliardi di euro.

Infine, Tim chiude il primo trimestre in rosso con ricavi in calo del 5,3% e perdite per 216 milioni di euro. E sul futuro pesa l’incognita della Serie A dopo l’accordo con DAZN.

Il Copasir continua a “perdere pezzi”. M5s-Pd abbandonano lavori

di Luigi Garofalo

Oggi hanno abbandonato i lavori del Copasir anche Federica Dieni, Maurizio Cattoi e Francesco Castiello del M5s ed Enrico Borghi del Pd.Leggi l’articolo

Infrastrutture sostenibili, nuovo fondo F2i da 1,5 miliardi di euro

di Flavio Fabbri

Il Fondo per le infrastrutture sostenibili ha già raccolto circa 900 milioni di euro, ma l’obiettivo è arrivare a 1,5 miliardi di euro.Leggi l’articolo

Tim, conti ancora in rosso nel primo trimestre. Incognita serie A sul futuro

di Paolo Anastasio

Tim chiude il primo trimestre con ricavi in calo del 5,3% e perdite per 216 milioni, su cui pesano 1.300 prepensionamenti e 750 assunzioni.Leggi l’articolo

Dati, i Big tech devono spiegare come i loro algoritmi prendono le decisioni

di Alessio Frugiuele

Queste aziende hanno il dovere morale di spiegare come funzionano i loro algoritmi e quali dati raccolgono. Ecco perché.Leggi l’articolo

Rete unica, Gubitosi non molla. Ma la vera scommessa è il calcio via fibra

di Paolo Anastasio

L’ad di Tim Luigi Gubitosi non rinuncia al progetto rete unica e ‘chiama’ Cdp, dopo l’uscita di scena di Enel.Leggi l’articolo

Cloud e Gdpr, Cecconi (Aruba): “Approvato il codice di condotta, dati conservati in Europa. Ora più fiducia verso i provider”

di Flavio Fabbri

Approvato in Europa il primo Codice di Condotta voluto dal CISPE per la protezione dei dati nell’ecosistema cloud in conformità al Gdpr.Leggi l’articolo

Poste italiane debutta nel mercato della fibra FTTH (fino a casa)

di Luigi Garofalo

Postecasa Ultraveloce (fibra FTTH) sbarca da lunedì 24 maggio 2021 in tutti gli oltre 12.000 uffici postali.Leggi l’articolo

ZTE, Rapporto sulla sostenibilità 2020: “Durante il Covid-19 promossa l’economia digitale e la crescita green”

di Flavio Fabbri

ZTE nel 2020 ha promosso ovunque innovazione digitale, tecnologie green e un aiuto concreto per le popolazioni più povere.Leggi l’articolo

Tim ha pagato multa Antitrust da 116 milioni di euro (Progetto Cassiopea)

di Paolo Anastasio

Tim ha provveduto a pagare la sanzione di 116 milioni irrogata dall’Antitrust per abuso di posizione dominante nel mercato della banda larga.Leggi l’articolo

