Grande successo per la Convention 2023 “Magic Allianz”

Grande successo per la Convention Magic Allianz, il primo mega-evento in presenza organizzato dalla Compagnia per la propria rete agenziale dopo tre anni di incontri digitali o ibridi, che si è svolto ieri al Centro congressi Allianz MiCo di Milano.

La giornata dei lavori ha visto avvicendarsi sul palco ospiti d’eccezione e il top management di Allianz, che ha illustrato alla rete la strategia, gli obiettivi per l’immediato futuro e ha condiviso le risorse e gli strumenti messi in campo da Allianz per i propri Agenti professionisti, da sempre al centro della strategia della Compagnia guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora, che ha commentato: “Love, People, Skills and Money, tutto ciò contribuisce a Magic Allianz, il titolo della nostra Convention 2023. Il neologismo che meglio sintetizza la nostra strategia distributiva, basata sul ruolo chiave dei nostri agenti Allianz, è “agentrismo”: è infatti soprattutto grazie alla loro professionalità, unita all’impegno della Compagnia, che ogni giorno si concretizza la leadership di Allianz sul mercato”.

Di fronte a una platea di oltre duemila Agenti presenti in sala, e numerosissimi dipendenti Allianz collegati in diretta streaming, è intervenuta Sirma Boshnakova, membro del Board of Management di Allianz SE e responsabile per i mercati Insurance Western & Southern Europe, inclusa l’Italia, Allianz Direct e Allianz Partners.

Per Allianz S.p.A. si sono avvicendati sul palco il Presidente Sergio Balbinot, l’Amministratore Delegato Giacomo Campora, Paola Pietrafesa, Vicedirettore Generale Distribution & Market di Allianz e Amministratore Delegato di Allianz Bank FA., Andrea Molteni,Chief Operating Officer della Compagnia, Domenico Martiello, Head of Distribution & Sales, Simone Salerni, Head of Insurance Products P&C and Claims, Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication.

In rappresentanza degli asset manager del Gruppo Allianz a livello internazionale, hanno parlato Richard Clarida, Global Economic Advisor di PIMCO ed ex Vicepresidente della Federal Reserve, e Tobias Pross, Chief Executive Officer di Allianz Global Investors.

Numerosi sono stati gli spunti e i contenuti relativi agli scenari competitivi e tecnologici del futuro. L’incontro ha avuto infatti diversi momenti di approfondimento, legati ai temi dell’economia e degli scenari digitali, con una particolare attenzione alle sfide generate dal global warming, dalla transizione energetica, dai cambiamenti demografici e sociali, con le testimonianze di esponenti di primo piano del mondo dell’economia, dell’innovazione, dell’informazione e dello sport, tra i quali il professor Roberto Cingolani, già Ministro della Transizione Ecologica del Governo Draghi e Consigliere per l’Energia del Governo Meloni, Carlo Alberto Carnevale Maffè, noto economista e professore della SDA Bocconi School of Management, Mario Calabresi, giornalista e scrittore, e Marcell L. Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, delle quali Allianz è Top Partner.

La Convention Magic Allianz ha presentato numeri record sul fronte organizzativo: in 60 giorni di preparazione una squadra di 50professionisti ha realizzato l’evento di grande impatto. La scenografia è stata realizzata con un ledwall di circa 600 metri quadri,composta da uno schermo panoramico di oltre 70 metri che avvolgeva la platea, e da un palco di 288 metri quadri anch’esso ricoperto interamente da un ledwall calpestabile, con un effetto altamente inclusivo per avvicinare idealmente la Compagnia alla propria rete di Agenti. Una regia video composta da 10 gruppi di proiezioni ha gestito la messa in onda dei video e delle presentazioni. 500 casse acustiche hanno offerto una potenza installata di 215.000 watt, equivalente all’equipment di un grande concerto rock. L’impianto luci ha utilizzato oltre 490 fari. Per realizzare questo maxi-evento sono servite 360 ore di progettazione,960 ore per il montaggio della scenografia di ledwall, 128 ore per l’installazione dell’impianto audio, 600 ore per l’allestimento delle strutture e delle luci, 150 ore per la programmazione dello show.