Grand Theft Auto VI, tutte le rivelazioni del trailer esteso

(Adnkronos) – Dopo oltre un decennio di attesa, speculazioni e rinvii, e dopo che un anonimo leaker soprannominato Cyberleek aveva già diffuso decine di clip non ufficiali, Rockstar Games ha scelto Netflix come partner per mostrare al pubblico la prima anteprima autorizzata di Grand Theft Auto VI. Il verdetto dei primi osservatori è unanime: le aspettative, altissime, sembrano essere state rispettate.

Al centro della trama ci sono due personaggi giocabili, Jason Duval e Lucia Caminos. Jason è un ex militare diventato corriere della droga, mentre Lucia è appena uscita di prigione. La coppia ricorda apertamente la dinamica di Bonnie e Clyde, con la possibilità per il giocatore di alternarsi tra i due personaggi durante le missioni. Nelle immagini mostrate, Jason appare taciturno, più a suo agio con un’arma che con le parole, mentre Lucia si rivela combattiva e già rodata negli ambienti criminali.

Il filmato diffuso ha lasciato intravedere quella che sembra una missione iniziale, ambientata a Vice City: i due protagonisti, alle prese con un ritiro di droga finito male in un appartamento, si ritrovano coinvolti in una sparatoria con la polizia da cui riescono a fuggire. È presumibilmente solo l’inizio della loro discesa nella criminalità organizzata della città. Un’altra sequenza li mostra invece nei panni di guardie del corpo per un cliente facoltoso, la cui festa viene interrotta da un gruppo di rapitori armati.

Come da tradizione della serie, anche la colonna sonora avrà un ruolo centrale. Ai brani già noti da trailer precedenti, tra cui pezzi di Tom Petty e delle Pointer Sisters, si aggiungono ora nomi come Def Leppard, Phil Collins, Depeche Mode e Birdman con Lil Wayne, in un mix che spazia tra generi ed epoche diverse, pensato per accompagnare le scorribande in auto per le strade di Vice City.

Sul fronte del gameplay, l’anteprima ha colmato alcune delle lacune lasciate dalle fughe di notizie di Cyberleek, mostrando per la prima volta ampie sequenze con Lucia come personaggio giocabile. È stato inoltre confermato un meccanismo già intravisto nei materiali non ufficiali: un’icona che sembra monitorare il livello di moralità o disonore delle azioni del giocatore, anche se non è ancora chiaro quali conseguenze concrete comporti sul piano narrativo o di gioco.

Tra le novità di gameplay spicca anche una modalità di mira al rallentatore, attivata durante lo scontro a fuoco con i rapitori, in cui i punti deboli dei nemici vengono evidenziati in rosso. Rockstar ha inoltre introdotto un sistema di interazione con i personaggi non giocanti che ricorda da vicino quello visto in Red Dead Redemption II, compresa la possibilità di accarezzare un cane.

Le corse in auto, come sempre, sono destinate a occupare un posto rilevante nell’esperienza di gioco: il materiale mostrato include un circuito dedicato, una gara di moto da cross su sterrato e sessioni di corse clandestine per le strade cittadine, a conferma dell’attenzione riservata alla personalizzazione dei veicoli. Non mancano poi attività più insolite, come il base jumping da un grattacielo di Vice City o le immersioni subacquee.

Anche gli aspetti più quotidiani della vita dei protagonisti trovano spazio nel gioco: cibo e attività fisica influenzano l’aspetto dei personaggi, che possono ingrassare o dimagrire a seconda delle abitudini, mentre azioni come aprire un frigorifero, bere una birra o fumare un sigaro contribuiscono a rendere l’ambiente più credibile.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz