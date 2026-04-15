OpenAI ha scelto un rilascio graduale e controllato, con l’intenzione di estendere progressivamente l’accesso a migliaia di utenti selezionati. La mossa arriva a breve distanza dal lancio di Mythos da parte di Anthropic, un modello con caratteristiche simili ma orientato anche alla capacità di sfruttare le vulnerabilità individuate.

OpenAI entra nel campo della cybersicurezza avanzata con GPT-5.4-Cyber, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per individuare vulnerabilità nel software e rafforzare la difesa dei sistemi digitali. Il rilascio è avvenuto in forma controllata, attraverso il programma Trusted Access for Cyber, che consente a un gruppo selezionato di utenti di utilizzare lo strumento con minori restrizioni rispetto ai modelli tradizionali.

GPT-5.4-Cyber nasce per offrire capacità avanzate di analisi del codice, permettendo un’esplorazione più profonda delle falle e una valutazione più efficace dei rischi. Un posizionamento che punta direttamente al mercato enterprise e agli operatori della sicurezza, sempre più interessati a strumenti in grado di automatizzare e potenziare le attività di vulnerability assessment.

La mossa arriva a breve distanza dal lancio di Mythos da parte di Anthropic, un modello con caratteristiche simili ma orientato anche alla capacità di sfruttare le vulnerabilità individuate. Anche in quel caso, la distribuzione è stata limitata a pochi partner selezionati, tra cui Amazon, Apple e Microsoft, segnando un approccio prudente su tecnologie ad alto potenziale dual use.

Al via la competizione sull’AI cyber

Il confronto tra OpenAI e Anthropic evidenzia la corsa allo sviluppo di modelli AI capaci di operare direttamente su codice e infrastrutture critiche. Non si tratta più solo di generazione di contenuti, ma di strumenti tecnici avanzati, destinati a un pubblico professionale e con applicazioni dirette nella sicurezza informatica.

Parallelamente, cresce l’attenzione delle istituzioni. Autorità governative e settore finanziario temono che strumenti di questo tipo possano essere utilizzati anche in chiave offensiva, facilitando attività di attacco più rapide e sofisticate. Il rischio è che la stessa tecnologia impiegata per difendere possa abbassare la barriera d’ingresso per cybercriminali o attori statali.

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