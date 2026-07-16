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Gpl e Gnl, l’industria italiana chiede un ruolo centrale nella transizione energetica europea

Gpl e Gnl, l’industria italiana chiede un ruolo centrale nella transizione energetica europea

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Gpl e Gnl, l’industria italiana chiede un ruolo centrale nella transizione energetica europea Adnkronos

(Adnkronos) – L’industria italiana del Gpl e del Gnl punta a rafforzare il proprio ruolo nella transizione energetica, chiedendo all’Unione Europea un approccio più aperto alle diverse tecnologie disponibili. È questo il messaggio emerso dall’Assemblea di Assogasliquidi-Federchimica, che ha riunito a Roma, presso il Mimit, i rappresentanti delle filiere dei gas liquefatti per discutere di sostenibilità, sicurezza energetica e competitività industriale. Secondo il presidente dell’associazione Matteo Cimenti, i recenti segnali arrivati da Bruxelles potrebbero indicare un cambio di orientamento nelle politiche energetiche europee, con una maggiore attenzione anche alle molecole rinnovabili come bio Gpl e bio Gnl. 

economia

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