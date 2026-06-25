Gozi (Renew Europe): la visione strategica Italia-Francia per un’Ue sovrana e unita

(Adnkronos) – Il vertice Italia-Francia di oggi ad Antibes “deve rafforzare il rapporto bilaterale tra Italia e Francia, che ha raggiunto il punto più alto della cooperazione tra i nostri due Paesi grazie al presidente del Consiglio Mario Draghi e al presidente Emmanuel Macron. Quell’esperienza ha dimostrato quanto Italia e Francia possano essere forti e influenti quando lavorano fianco a fianco. Ora serve una cooperazione ancora più stretta per costruire insieme un’Europa più unita, più forte, più sovrana e più autorevole nel mondo”. Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo.

“Con il vertice di Antibes – continua Gozi – entra nel vivo l’attuazione del Trattato del Quirinale, che abbiamo fortemente voluto e negoziato dal 2017 partendo da una convinzione semplice: quando Italia e Francia lavorano insieme, tutta l’Europa è più forte. Oggi è il momento di attuarlo fino in fondo e di sfruttarne tutto il potenziale”.

“Il Trattato del Quirinale – ha aggiunto – nasce da una visione politica precisa: trasformare la cooperazione tra Roma e Parigi in una scelta strategica, strutturata e permanente, al servizio dell’Italia, della Francia e dell’Europa. Da sottosegretario agli Affari europei nel governo Gentiloni ho contribuito a costruire le basi politiche che hanno portato al Trattato, convinto che il rapporto tra i nostri due Paesi dovesse diventare un nuovo pilastro della costruzione europea. Oggi quella scelta si dimostra ancora più necessaria. In una fase storica di grandi sfide europee e globali, dobbiamo sfruttare tutto il potenziale di questo trattato, costruendo relazioni speciali in vari campi, dall’economia e la difesa alla cultura e i giovani”, conclude Gozi.

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