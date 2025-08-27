Il caso Intel, con l’ingresso dello Stato Usa nel capitale del produttore di chips, potrebbe ben presto replicarsi nel comparto della Difesa. Lo ha detto il segretario americano al Commercio Howard Lutnick (nella foto con Trump), difendendo la volontà del presidente Donald Trump di accrescere il ruolo e la presenza del governo federale nelle aziende nazionali.

“Ci stanno riflettendo”, ha detto Howard Lutnick alla CNBC, in riferimento ad alcuni dirigenti del Pentagono, rispondendo alla domanda sul possibile interesse dell’amministrazione Trump per aziende come Lockheed Martin, Boeing o Palantir Technologies.

“Ci sono molte discussioni da fare sul modo in cui finanziamo i nostri acquisti di munizioni”, ha detto Lutnick.

Difesa al centro del dibattito

“C’è un’enorme discussione sulla difesa. Lockheed Martin ricava il 97% dei suoi ricavi dal governo degli Stati Uniti. È di fatto un’agenzia del governo degli Stati Uniti”, ha aggiunto.

Boeing ha rifiutato di commentare e i rappresentanti di Lockheed e Palantir non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters.

Le azioni di Lockheed, produttore del caccia F-35, sono aumentate dell’1,2%, mentre Boeing è salita del 2,3% e Palantir dell’1,7% dopo le dichiarazioni del Segretario al Commercio degli Stati Uniti.

Lunedì il presidente della Casa Bianca ha manifestato la volontà che il governo degli Stati Uniti investa di più in aziende americane sane, ma i critici di questo approccio mettono in guardia dai rischi che ciò comporta per la strategia aziendale e la flessibilità del mercato, e mettono in dubbio l’impatto che avrebbe sui consumatori.

Intervento

Venerdì scorso Donald Trump ha annunciato che il governo statunitense avrebbe acquisito una quota del 10% in Intel e che altri investimenti simili erano possibili.

Lunedì, il produttore di chip statunitense ha reso noto che la partecipazione del governo statunitense potrebbe influire sulle vendite internazionali e sulla capacità dell’azienda di ricevere altri finanziamenti governativi.

Washington era già intervenuta a giugno per finalizzare l’acquisizione di U.S. Steel da parte della giapponese Nippon Steel, ottenendo quella che Donald Trump ha definito una “golden share”, che le conferisce voce in capitolo nelle sue operazioni.

Altri interventi del Governo Usa

Il governo statunitense ha anche acquisito una quota nella società di terre rare MP Materials e ha negoziato un accordo con Nvidia e AMD per acquisire una quota del 15% delle vendite di chip per l’intelligenza artificiale in Cina.

L’insolito livello di intervento del governo federale nell’economia ha portato ad alcune alleanze inaspettate, come il sostegno del senatore di sinistra Bernie Sanders alla partecipazione in Intel. Martedì Howard Lutnick ha detto che le aziende che necessitano dell’aiuto del governo federale devono essere pronte a trattare con Donald Trump. “Se un’azienda si rivolge al governo degli Stati Uniti d’America e dice: ‘Abbiamo bisogno del vostro aiuto, vogliamo cambiare tutto…’, penso che sia una questione tra l’amministratore delegato e il presidente degli Stati Uniti decidere se ascoltarli e cambiare le regole”, ha detto alla CNBC, citando l’accordo con Nvidia.

