Governo, Meloni vede leader coalizione: focus su priorità autunno e flessibilità

(Adnkronos) – Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione con i leader della maggioranza, presieduta dalla premier Giorgia Meloni. L’incontro, durato meno di due ore, per fare il punto sulla situazione interna e internazionale e definire le priorità dell’azione di governo in vista dell’autunno.

Sul tavolo, in particolare, l’utilizzo della flessibilità ottenuta in sede europea in materia di energia, anche alla luce delle più recenti proposte della Commissione europea sull’Ets.

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