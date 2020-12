Se la rete è fatta con soldi pubblici, è di proprietà dello Stato e qualunque società privata non c’entra nulla con la proprietà. Se viene fatta con soldi privati, è lo Stato a non poter accampare alcun diritto o vincolo. Impossibile fare una rete privata con soldi pubblici, senza renderne conto.

Il dibattito sulla rete unica continua a svolgersi con modalità irrituali e dando per scontate circostanze che risulterebbero in altri contesti del tutto inverosimili. E ogni giorno si rischia di leggere affermazioni che in via ordinaria non verrebbero considerate come plausibili.

Ad attirare la nostra attenzione sono oggi le affermazioni di Salvatore Rossi, presidente di TIM. Su quale argomento? Ma rete unica naturalmente.

“I divari digitali e tecnologici vanno colmati, la disponibilità della connessione e dei mezzi per usarla va diffusa. Uno strumento per fare questo è la cosiddetta rete unica. Una questione che è di interesse specifico del Paese tutto. Si tratta di un interesse pubblico strategico, ed è giusto che sia il governo a farsi promotore e garante di questa rete”.

Questo quanto riportato da La Stampa di Torino che ha riportato quanto affermato da Salvatore Rossi all’evento “L’alfabeto del futuro” promosso dal quotidiano torinese in collaborazione con la GNN (Gedi News Network).

Le affermazioni del presidente di TIM potrebbero sembrare fuori dalle righe se non fosse per il fatto che l’intero argomento è fuori controllo: “Il Re e nudo”, ma non c’è nessun giovane suddito a gridarlo alla testa del corteo.

Rete unica si, ma chi ci mette i soldi? E chi controlla?

Secondo Salvatore Rossi, il governo dovrebbe essere “promotore” e “garante” di una rete finanziata con soldi pubblici (presi anche dal Recovery Fund, immaginiamo, da qui forse l’esigenza di garanzia) e messa in mano a chi? Il presidente di TIM non pare molto chiaro al riguardo.

Ora, dal momento che il governo pro-tempore sta perorando, per parte rappresentativa della propria compagine, un progetto di rete unica in capo a TIM, proviamo noi a semplificare, perché il ragionamento può ridursi a pochi concetti:

se TIM vuol fare una grande rete nazionale è libera di farla. Può e deve farla con capitali propri. Si tratta semplicemente di investire sul proprio futuro, cosa che tutte le aziende private fanno ogni giorno.

vuol fare una rete unica deve esserci un quadro normativo che stabilisca la unicità della rete. se si ha un sistema giuridico fondato su una rete unica, questa può fare grandi investimenti, ma con una semplice accortezza:

se il soggetto che ha in mano il progetto di rete unica è un soggetto privato, allora gli investimenti devono esser fatti con capitali privati

se devono o possono essere usati soldi pubblici, il soggetto titolare deve essere un soggetto pubblico

se si possono usare soldi pubblici (ad esempio i soldi del Recovery Fund) per creare grandi infrastrutture, allora in tal caso si fa un regolare bando di gara, l’azienda vincitrice della gara esegue il lavoro, incassa e poi consegna allo Stato la rete.

Non esiste da nessuna parte al mondo una condizione in cui lo Stato (attraverso il governo in carica):

gestisca soldi pubblici per fare investimenti pubblici e consegnare poi (regalandola?) l’infrastruttura all’azienda privata che l’ha realizzata con soldi pubblici, in barba a qualunque regola elementare di ordinaria concorrenza.

I soldi pubblici e gli investimenti pubblici non possono essere usati come un servizio agli azionisti di una singola azienda privata e per di più con una percentuale di azionisti esteri pari al 75%.