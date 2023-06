Governi italiani per durata: Berlusconi è primo

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Suo anche il governo più lungo della storia repubblicana: 1.412 giorni

Silvio Berlusconi non è più presidente del consiglio da più di 10 anni (l’ultimo giorno è stato il 16 novembre 2011), ma se parliamo di governi detiene sia il primato di quello più lungo sia quello dei giorni da premier nella storia repubblicana del Paese. Come si vede dal grafico, infatti, il governo Berlusconi II è stato quello più lungo della storia con 1.412 giorni in carica: è durato dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Anche il secondo in classifica è un governo di Berlusconi: è il quarto, l’ultimo, rimasto in carica 1.287 giorni. Quindi se Giorgia Meloni vuole davvero passare alla storia non solo come prima donna premier ma anche per aver guidato il governo che è durato di più, l’asticella che deve superare è proprio quella stabilita dal suo predecessore: 1.412 giorni.

I governi italiani per durata: Berlusconi primo

Silvio Berlusconi è anche il politico rimasto in carica da presidente del consiglio più a lungo: 3.339 giorni, spalmati su 4 governi. Seguono in classifica Giulio Andreotti (2.678 su 7 governi), Alcide De Gasperi (2.591 su 7 governi), Aldo Moro (2.279 su 5 governi) e Amintore Fanfani (1.659 su 6 governi). Nella storia recente l’unico che si avvicina a Berlusconi è Romano Prodi con 1.608 giorni su 2 governi (è in sesta posizione).

Quanto è durato il governo Conte

Guardando i governi più recenti, il Conte bis è rimasto in carica 527 giorni. E’ in diciannovesima posizione nella classifica dei governi per durata davanti al governo Scelba, che restò in carica dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955. Il precedente esecutivo guidato dall’”avvocato degli italiani”, quello sostenuto dalla maggioranza giallo-verde di Movimento 5 Stelle e Lega, è rimasto in carica per 461 giorni ed è il 24esimo esecutivo per durata della storia repubblicana.

La classifica dei governi italiani per durata

Vale la pena, però, analizzare quanto sono durati i governi negli ultimi 20 anni. L’esecutivo di Paolo Gentiloni, che ha preceduto Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, è rimasto in carica per 536 giorni. Il suo predecessore, Matteo Renzi, dimissionario dopo il flop del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, è rimasto in carica 1.024 giorni: un tempo record, potremmo dire, considerando il rapido ricambio di esecutivi che caratterizza la storia politica italiana. L’attuale governo, quello di Mario Draghi, è in carica da 90 giorni: ha già superato il De Gasperi VIII (16 luglio 1953-17 agosto 1953) e il governo più veloce della storia italiana: il Fanfani I (19 gennaio 1954-10 febbraio 1954).

I dati si riferiscono al periodo: 1948-2021

Fonte: governo.it