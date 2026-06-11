L’intelligenza artificiale entra stabilmente nei percorsi educativi italiani, dopo che il consiglio dei ministri che ha approvato il primo pacchetto di regole italiane sull’AI, ma il sistema scolastico è davvero pronto a governarne opportunità e rischi? Tra formazione dei docenti, nuove competenze e tutela degli studenti, la sfida sarà trasformare l’innovazione in valore educativo duraturo.

Un decreto per governare l’AI nel mondo dell’istruzione, per evitare i rischi e massimizzare le opportunità

Con l’approvazione in esame preliminare delle bozze dei due decreti legislativi attuativi della Legge 132 del 2025, l’Italia entra nella fase più concreta dell’adeguamento nazionale all’AI Act europeo. Il passaggio non chiude il percorso: i testi dovranno ora essere esaminati dalle commissioni parlamentari, dalla Conferenza delle Regioni e dalle autorità competenti. Ma segna comunque un cambio di scala. L’intelligenza artificiale (AI) non è più trattata come un tema sperimentale, affidato alla buona volontà delle singole scuole o alla sensibilità dei docenti più innovativi. Diventa materia di organizzazione del sistema educativo.

Il decreto dedicato a scuola, istruzione e formazione parte da una constatazione semplice: l’IA è già entrata nelle aule, spesso prima delle regole.

Come ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri: “L’AI entra nel curricolo formativo in modo esplicito, in modo forte, prepotente nei licei; nelle scuole elementari, invece, ci sono ci sono dei cenni già inseriti per abituare il bambino al linguaggio dell’IA, al tema dell’algoritmo”.

Gli studenti usano quotidianamente l’AI per cercare informazioni, scrivere testi, tradurre, programmare, sintetizzare materiali, preparare interrogazioni. I docenti approcciano questa tecnologia con atteggiamenti molto diversi: curiosità, prudenza, talvolta diffidenza. Le famiglie faticano a distinguere tra opportunità di apprendimento e rischio di dipendenza, scorciatoia cognitiva o manipolazione.

Valditara: “Ci sono 200 milioni di euro“

Come scritto nel comunicato di Palazzo Chigi: “La formazione è la condizione abilitante della strategia nazionale sull’IA: non semplice addestramento tecnico, ma alfabetizzazione critica, consapevolezza dei rischi, capacità di interpretare gli output, responsabilità nell’uso degli strumenti“.

Il provvedimento prova a riportare questa trasformazione dentro una cornice pubblica, riconoscendo che vietare non basta e che adottare tecnologia senza metodo può aumentare disuguaglianze, opacità e fragilità educative. Ma ci sono i soldi?

Non è chiaro quante risorse finanziarie il Governo è in grado di raccogliere per questa trasformazione storica dell’istruzione in Italia. Valditara ha affermato che “per la promozione dell’AI nella didattica abbiamo stanziato altri 100 milioni e 100 milioni per la formazione dei docenti sulla prevenzione dei rischi connessi all’AI”. Al momento, quindi, si stimano 200 milioni di euro circa. Da vedere come saranno spesi, in quali tempi e se si troveranno risorse aggiuntive prima della fine naturale di questa legislatura (meno di un anno).

Formare gli studenti del futuro, come l’AI cambia il concetto di studio e apprendimento

La novità principale è l’ingresso stabile dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi. Non solo come strumento da usare, ma come oggetto da comprendere. Questo punto è decisivo. La scuola non dovrà limitarsi a insegnare “come si fa un prompt”, ma dovrà formare studenti capaci di capire che cosa produce un sistema di AI, con quali limiti, con quali margini di errore, con quali rischi per i dati personali, la libertà di giudizio e la qualità della conoscenza. L’alfabetizzazione all’AI diventa così una nuova dimensione della cittadinanza digitale.

Il decreto prevede l’aggiornamento delle indicazioni nazionali del secondo ciclo, l’integrazione dell’AI nell’educazione civica e il rafforzamento delle competenze STEAM, cioè scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche. È un passaggio importante perché sposta l’innovazione dal laboratorio informatico al curricolo ordinario. L’intelligenza artificiale non riguarda soltanto gli istituti tecnici o gli indirizzi scientifici: incide sul modo in cui si studiano le lingue, la storia, il diritto, l’economia, le arti, la matematica. Cambia il rapporto con le fonti, la scrittura, la verifica, la creatività, la valutazione.

Già ad aprile avevamo visto il primo grande cambiamento storico della nostra scuola con l’ingresso ufficiale dell’AI nei licei, con le nuove indicazioni nazionali messe dalla commissione di esperti ministeriali e potenzialmente operative nell’anno scolastico 2027/28, ma con le prime partenze già nel 2026/2027.

Per la scuola questo significa rivedere pratiche consolidate. I compiti a casa, le ricerche, le prove scritte, le interrogazioni e perfino il concetto di originalità dovranno essere ripensati. Non perché l’AI renda inutile lo studio, ma perché rende più fragile una didattica fondata solo sulla restituzione di contenuti. Se uno studente può ottenere in pochi secondi un riassunto plausibile, la scuola dovrà chiedergli qualcosa di più: capacità di argomentare, verificare, collegare, assumersi la responsabilità di un ragionamento. La valutazione dovrà misurare meno la mera produzione del testo e più il processo che lo genera.

Anche gli insegnanti devono saper usare le tecnologie digitali

Il decreto insiste anche sulla formazione dei docenti. È forse il punto più delicato. Nessuna innovazione educativa funziona se arriva dall’alto come adempimento burocratico. Gli insegnanti dovranno essere messi nelle condizioni di conoscere il funzionamento dei sistemi, riconoscere errori e distorsioni, proteggere i dati degli studenti, usare strumenti digitali in modo coerente con gli obiettivi didattici. L’AI può aiutare nella personalizzazione dei percorsi, nella preparazione di materiali, nel supporto agli studenti con bisogni educativi specifici. Ma può anche produrre risposte sbagliate, stereotipi, dipendenza cognitiva e nuove forme di sorveglianza. La differenza la farà la competenza professionale del docente.

Un’altra innovazione riguarda i comitati tecnico-etici territoriali, chiamati ad accompagnare le scuole nella sperimentazione, nella tutela dei diritti fondamentali e nella protezione dei dati. La scelta appare sensata: gli istituti non possono essere lasciati soli di fronte a piattaforme, algoritmi e fornitori tecnologici. Resta però una questione aperta: questi organismi dovranno essere realmente utili, rapidi e competenti, non diventare un ulteriore livello amministrativo. La governance dell’IA nella scuola richiederà equilibrio tra autonomia didattica e standard comuni di sicurezza, tra sperimentazione e responsabilità.

Il benessere digitale degli studenti

Il provvedimento affronta anche l’abuso di social media, piattaforme digitali e sistemi di IA, collegando innovazione e benessere digitale. È un passaggio necessario, perché l’ambiente in cui crescono gli studenti è già profondamente algoritmico. La scuola dovrà insegnare a usare l’IA, ma anche a riconoscere condizionamenti, dipendenze, disinformazione, contenuti sintetici e meccanismi di profilazione. In questa prospettiva il coinvolgimento delle famiglie non è accessorio: senza un’alleanza educativa, la scuola rischia di intervenire solo su una parte del problema.

Che cosa cambierà, dunque, da qui in poi? In primo luogo, l’IA entrerà progressivamente nella programmazione scolastica, nei piani dell’offerta formativa, nella formazione degli insegnanti e nei regolamenti di istituto. In secondo luogo, le scuole dovranno dotarsi di criteri più chiari sull’uso consentito degli strumenti: quando possono essere impiegati, con quali finalità, con quali limiti, con quale trasparenza. In terzo luogo, crescerà la pressione per adeguare infrastrutture, competenze e risorse, perché una scuola che vuole governare l’IA non può farlo con connessioni insufficienti, piattaforme improvvisate e formazione episodica.

Il cambiamento si accompagna solo con una politica pubblica lungimirante

Il decreto non risolve tutti i problemi. Molto dipenderà dai testi definitivi, dai finanziamenti effettivi, dalla qualità della formazione, dal coordinamento tra ministeri, scuole, territori e autorità di garanzia. Il rischio è che l’IA diventi l’ennesima parola chiave calata su un sistema già appesantito. Ma il tentativo legislativo coglie un punto reale: l’innovazione tecnologica non può essere lasciata soltanto al mercato né affrontata con divieti generici. Serve una politica pubblica capace di accompagnare il cambiamento.

Per gli studenti, la posta in gioco è alta. Imparare con l’IA non significherà studiare di meno, ma studiare diversamente. Significherà saper interrogare le macchine senza delegare loro il pensiero, usare strumenti potenti senza rinunciare al giudizio, distinguere la velocità dell’elaborazione dalla profondità della conoscenza. È questa la vera sfida per la scuola italiana: non inseguire l’intelligenza artificiale, ma formare intelligenze umane più consapevoli in un mondo che sarà sempre più artificiale.

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