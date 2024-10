L’obiettivo del rapporto redatto dall’High-level Advisory Body on Artificial Intelligence per le Nazioni Unite è delineare raccomandazioni pratiche per una gestione equa e responsabile dell’IA, garantendo che questa tecnologia lavori per il bene comune. Tutte le opportunità da cogliere e le sfide da affrontare.

Il Report delle Nazioni Unite “Governing AI for Humanity“

L’Intelligenza Artificiale (IA) è una delle tecnologie più trasformative del nostro tempo, con il potenziale di rivoluzionare settori fondamentali come la sanità, l’istruzione, l’energia e l’agricoltura. Tuttavia, come sottolineato nel rapporto “Governing AI for Humanity“ redatto dall’High-level Advisory Body on Artificial Intelligence (AI) per le Nazioni Unite, la mancanza di una governance globale solida rischia di amplificare le disuguaglianze e mettere in pericolo i diritti umani.

L’obiettivo del rapporto è delineare raccomandazioni pratiche per una gestione equa e responsabile dell’AI, garantendo che questa tecnologia lavori per il bene comune. Il documento mette in luce sia i vantaggi, sia le preoccupazioni legate all’IA, evidenziando la necessità di una collaborazione internazionale per affrontare le sfide emergenti.

Opportunità offerte dall’AI

L’intelligenza artificiale ha il potenziale per portare avanti progressi senza precedenti nel miglioramento della qualità della vita e nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Alcuni degli ambiti in cui l’AI può giocare un ruolo decisivo includono:

Salute pubblica : Diagnosi mediche più rapide e accurate, soluzioni per la gestione di pandemie, ricerca farmaceutica avanzata.

: Diagnosi mediche più rapide e accurate, soluzioni per la gestione di pandemie, ricerca farmaceutica avanzata. Agricoltura : Sistemi intelligenti per la gestione delle colture, ottimizzazione delle risorse idriche e miglioramento delle pratiche agricole sostenibili.

: Sistemi intelligenti per la gestione delle colture, ottimizzazione delle risorse idriche e miglioramento delle pratiche agricole sostenibili. Energia: Ottimizzazione delle reti elettriche e delle risorse rinnovabili, riduzione degli sprechi e miglioramento dell’efficienza energetica.

Tuttavia, il rapporto avverte che, se non governata correttamente, questa tecnologia potrebbe favorire solo una piccola parte della popolazione, soprattutto nei paesi sviluppati, mentre le comunità più vulnerabili resterebbero escluse dai benefici.

I rischi dell’AI senza una governance adeguata

Nonostante le sue promesse, l’AI comporta significativi rischi se non viene regolamentata. Tra le principali preoccupazioni ci sono:

Discriminazione e bias : Algoritmi che perpetuano o amplificano pregiudizi esistenti, ad esempio nella selezione del personale o nell’accesso ai servizi sanitari.

: Algoritmi che perpetuano o amplificano pregiudizi esistenti, ad esempio nella selezione del personale o nell’accesso ai servizi sanitari. Sorveglianza di massa : L’uso improprio dell’AI per il monitoraggio delle popolazioni, con gravi implicazioni per la privacy e i diritti umani.

: L’uso improprio dell’AI per il monitoraggio delle popolazioni, con gravi implicazioni per la privacy e i diritti umani. Disinformazione : Tecnologie come i deepfake possono essere utilizzate per diffondere false informazioni, destabilizzando società e governi.

: Tecnologie come i possono essere utilizzate per diffondere false informazioni, destabilizzando società e governi. Automazione militare: L’AI può essere sfruttata per sviluppare armi autonome, con il rischio di un’escalation nei conflitti internazionali.

Inoltre, c’è la crescente preoccupazione che la potenza economica e tecnologica legata all’intelligenza artificiale si concentri nelle mani di poche nazioni o aziende tecnologiche, esacerbando le disuguaglianze globali.

Un deficit di governance globale

Il rapporto denuncia la mancanza di una governance globale coordinata sull’AI. Molte delle attuali normative sono frammentate a livello nazionale o regionale, mentre a livello internazionale c’è una grave carenza di regolamentazioni comuni. Paesi del sud globale, in particolare, sono scarsamente rappresentati nei processi decisionali che riguardano lo sviluppo e la gestione dell’AI, aumentando il divario tecnologico tra nazioni.

Senza un quadro comune e standard internazionali condivisi, la tecnologia in questione rischia di diventare un terreno di scontro geopolitico, come evidenziato dalle tensioni esistenti tra Stati Uniti e Cina sulla supremazia tecnologica. Il documento sottolinea che è cruciale creare un sistema di governance globale inclusivo, capace di rappresentare gli interessi di tutti gli Stati e di promuovere un utilizzo dell’AI che rispetti i diritti umani e le normative internazionali.

Le Raccomandazioni per una governance globale

Per rispondere alle sfide emergenti, il rapporto propone una serie di azioni strategiche:

Creazione di un panel scientifico internazionale sull’AI: Un comitato di esperti globali dovrebbe lavorare per promuovere una comprensione comune dell’IA, evidenziando i rischi e i benefici della tecnologia. Questo gruppo avrebbe il compito di definire linee guida tecniche e scientifiche per garantire uno sviluppo sicuro dell’IA. Dialogo politico globale: Il rapporto raccomanda l’avvio di un dialogo politico biennale che coinvolga governi, organizzazioni internazionali, settore privato e società civile. Questo forum servirebbe a discutere gli sviluppi dell’IA e condividere le migliori pratiche di governance. Ufficio AI delle Nazioni Unite: Il documento suggerisce la creazione di un ufficio dedicato all’IA all’interno del Segretariato dell’ONU, con il compito di coordinare le iniziative internazionali in materia di IA e garantire che le Nazioni Unite abbiano una risposta unitaria alle sfide globali. Fondo globale: Un fondo dedicato dovrebbe essere istituito per supportare i Paesi in via di sviluppo nell’accesso alle risorse necessarie per beneficiare dell’AI. Questo fondo aiuterebbe a colmare il divario tecnologico fornendo strumenti come infrastrutture digitali, dati e formazione.

Una governance flessibile e inclusiva

Un aspetto chiave del rapporto è la necessità di creare un sistema di governance capace di adattarsi all’evoluzione rapida della tecnologia. L’AI si sviluppa a una velocità senza precedenti, e un modello di governance troppo rigido rischierebbe di diventare obsoleto in breve tempo. L’approccio suggerito è quello di una regolamentazione flessibile, che permetta di integrare nuovi sviluppi e di rispondere rapidamente alle sfide emergenti.

Il rapporto riconosce che la creazione di un’agenzia internazionale completamente dedicata all’AI potrebbe essere complicata, ma sostiene che sia necessaria una struttura istituzionale che garantisca la sicurezza e l’equità nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, così come è avvenuto per altre tecnologie potenzialmente pericolose, come il nucleare.

Conclusioni

Il documento “Governing AI for Humanity“ rappresenta un appello chiaro per una governance globale inclusiva, capace di bilanciare i benefici con la protezione dei diritti umani e l’equità internazionale. La creazione di un quadro normativo comune e condiviso a livello globale è essenziale per assicurare che l’AI diventi una forza positiva per l’umanità intera, piuttosto che un vantaggio per pochi privilegiati o una minaccia globale. Solo attraverso una cooperazione internazionale strutturata e proattiva sarà possibile governare questa tecnologia in modo sicuro e responsabile.

