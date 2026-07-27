Governance delle tecnologie emergenti, a Londra il dibattito sulle sfide future

(Adnkronos) – Governare le tecnologie emergenti e comprendere l’impatto della trasformazione digitale su società, istituzioni e mercati: è questo l’obiettivo della conferenza internazionale “Emerging Technologies and Future Challenges – Exploring the Impact of Digital Transformation on Society, Institutions and Markets”, in programma martedì 28 luglio 2026, dalle ore 10 alle 17 (ora locale), presso la Queen Mary University of London e online a questo link.

L’evento, promosso dall’Università San Raffaele Roma in collaborazione con la Queen Mary University of London, il Centro di ricerca interuniversitario LeitAI del Gruppo Multiversity, il London Centre for Commercial and Financial Law, l’Osservatorio di Cybersicurezza dei Prodotti San Raffaele Roma, il Centro ReCEPL dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e altri prestigiosi atenei italiani tra cui Sapienza Università di Roma e Università di Firenze, con il patrocinio della European Lawyers’ Union, rappresenta un’importante occasione di confronto tra il mondo accademico italiano, britannico ed europeo.

Filo conduttore dell’iniziativa sarà l’impatto della trasformazione digitale su società, istituzioni e mercati e, in particolare, la capacità del diritto di governare le tecnologie emergenti.

Gli interventi si concentreranno in una prospettiva comparata su temi come l’intelligenza artificiale, incluse l’AI agentica e la Quantum AI, la cybersicurezza, la finanza digitale, l’euro digitale, le stablecoin, la protezione dei dati personali e la responsabilità degli intermediari digitali, il ruolo dell’università nell’era dell’AI e il futuro del lavoro, e le funzioni e i limiti d’uso dell’AI nella giustizia.

I lavori dell’evento, coordinato da Giovanna Capilli della San Raffaele Roma e Daniele D’Alvia della Queen Mary University, saranno aperti dai saluti di Francesco Bongarrà, Direttore dell’Italian Cultural Institute of London.

Tra i relatori: Riccardo Abeti e Maria Bruccoleri (U.A.E. – European Lawyers’ Union), Mads Andenas (University of Oslo), Maren Heidemann (London Centre for Commercial and Financial Law), Henning Grosse Ruse (University of Cambridge), Daniele D’Alvia (Queen Mary University of London), Giovanna Capilli (Università e Osservatorio Cybersicurezza San Raffaele Roma), Andrea Stazi (Università San Raffaele Roma e Centro di ricerca LeitAI), Emilio Antonio (Citibank of London), Antonio Bellizzi di San Lorenzo ed Ettore Maria Lombardi (Università di Firenze), Elisabetta Corapi (Università di Roma Tor Vergata), Luca Di Donna (Sapienza Università di Roma), Claudio Lombardi (University of Aberdeen), Valentina Di Gregorio (Università di Genova), Lucilla Gatt (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), Sofia Maria Lener (Università della Tuscia) e Luigi Viola (GiuriMatrix).

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