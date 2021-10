La transizione digitale accelerata dalla pandemia continua a creare profitti per i giganti del web come Google, Microsoft e Twitter.

La transizione digitale accelerata dalla pandemia continua a creare profitti per i giganti del web come Google, Microsoft e Twitter che hanno pubblicato martedì scorso risultati trimestrali in linea se non superiori alle attese del mercato. Lo scrive l’AFP in un’analisi finanziaria sui dati delle tre Big tech americane.

Alphabet

Alphabet, la casa madre di Google, ha visto i ricavi crescere del 41% nel terzo trimestre, a 65 miliardi di dollari, a fronte di utili per 18,9 miliardi, molto al di sopra del mercato.

Il numero uno della pubblicità online, che si trova al momento nel mirino di diverse inchieste sulla concorrenza per pratiche anticoncorrenziali, continua la sua raccolta astronomica.

Fra luglio e settembre, Youtube ha così venduto spazi pubblicitari per 7,2 miliardi di dollari a fronte dei 5 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il numero uno del gruppo californiano Sundar Pichai ha annunciato il superamento di 50 milioni di abbonati a pagamento per servizi premium. Su Google hanno luogo un miliardo di sessioni di shopping al giorno, si tratti del motore di ricerca, di Youtube o di altri servizi della galassia (strumenti di prenotazione di vacanze, cartografia, email…).

L’attività cloud ha poi realizzato ricavi per 5 miliardi di dollari, in aumento del 45% in un anno.

Ma il motore di Google resta la pubblicità, il gruppo californiano detiene il 28,6% del mercato pubblicitario digitale a livello globale nel 2021, secondo i dati di eMarketer, davanti a Facebook (23,7%).

Google sotto la lente antitrust

Questo dominio del settore gli è valso per diversi anni numerose inchieste, multe e procedimenti penali per mancato rispetto del diritto della concorrenza, da Bruxelles a Washington.

Google è oggetto di diversi procedimenti antitrust negli Stati Uniti. Molti pubblici ministeri lo accusano di esercitare un “monopolio illegale” su ricerca e pubblicità online, e i politici statunitensi stanno lavorando a leggi che potrebbero trasformare l’economia digitale e ridurre il potere di Google, Facebook, Apple e Amazon.

Ma né le sanzioni né le potenziali minacce pesano per il momento sui conti del colosso.

Nemmeno il recente aggiornamento del sistema operativo iPhone, che ha interessato Snapchat e, in misura minore, Facebook.

IOS versione 14.5 offre agli utenti un maggiore controllo sui propri dati riservati e rende più difficile per i social network misurare l’efficienza.

“Google ha resistito a fattori esterni come le nuove impostazioni sulla privacy di Apple e la carenza” di componenti elettronici, ha osservato Paul Verna, analista di eMarketer.

“Riteniamo che le prestazioni di Google segnalino un mercato della pubblicità digitale sano, che si è ripreso dalla pandemia e continuerà a crescere negli anni a venire”.

Twitter conferma la tendenza

Anche i risultati di Twitter hanno confermato questa tendenza.

Il gruppo Blue Bird ha registrato nel terzo trimestre una perdita molto pesante di 537 milioni di dollari, legata ad un accordo amichevole con gli azionisti che si consideravano lesi, ma il suo fatturato, 1,28 miliardi di dollari, ha soddisfatto le aspettative.

I suoi ricavi pubblicitari sono aumentati del 41% in un anno e la piattaforma ha superato i 210 milioni di utenti giornalieri dichiarati “monetizzabili”.

“È troppo presto per valutare l’impatto a lungo termine dei cambiamenti (iOS), ma l’effetto sulle nostre entrate del terzo trimestre è inferiore a quello che ci aspettavamo”, ha commentato Ned Segal, CFO Twitter, durante la teleconferenza per presentare i risultati.

Microsoft

Microsoft ha soddisfatto anche Wall Street, con 20,5 miliardi di utile netto da luglio a settembre, un balzo del 48% dei suoi utili in un anno, per un fatturato di 45,3 miliardi (+22%).

Il personal computing (Windows, computer, videogiochi) va bene, ma sono soprattutto i servizi cloud, sparsi in tutte le sue attività, ad alimentare la crescita dell’azienda.

Secondo alcuni analisti, Con l’enfasi sul telelavoro ora, la transizione al cloud sta entrando in una nuova fase nel mondo, che andrà a vantaggio in modo sproporzionato dei veterani del cloud a Redmond.