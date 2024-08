Google, sentenza storica: “Monopolio illegale”

Che succede nel mondo delle Big Tech americane?

Google, sentenza storica negli Stati Uniti: “Ha pagato illegalmente Apple e Samsung per essere il motore di ricerca sui loro device”. Ha violato la sezione 2 dello Sherman Act.

Nvidia, lo scraping dei dati per scalare il mercato? L’uso massiccio di dati non autorizzati da YouTube e Netflix per addestrare l’AI solleva nuovi dubbi sull’etica usata dalle big tech.

Titoli tecnologici: Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla, Nvidia, Apple e Amazon hanno bruciato 1.000 miliardi di capitalizzazione di mercato nel lunedì nero delle borse internazionali.

