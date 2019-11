Google rivela la lineup iniziale di Stadia

Google Stadia ha ufficializzato i giochi che saranno disponibili inizialmente su Stadia, disponibile dalla prossima settimana.

La lineup consiste di 12 giochi tra cui una sola esclusiva, l’avventura-puzzle Gylt di Tequila Works. L’elenco include anche tre giochi della serie Tomb Raider, Destiny 2: The Collection (gratuito per gli abbonati a Stadia Pro). Gli altri giochi saranno invece acquistabili separatamente.

Ecco l’elenco completo dei giochi disponibili dal 19 novembre:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gult

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Google ha annunciato anche che entro la fine dell’anno saranno disponibili i 14 seguenti titoli:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders: Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Grid

Metro: Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Inizialmente, Google Stadia sarà disponibile solo per chi ha acquistato un Founder’s Pack o la Premiere Edition, che include tre mesi di abbonamento a Pro, un Chromecast Ultra e un controller Google Stadia. In seguito sarà disponibile un abbonamento Pro e, nel 2020, una versione base gratuita del servizio.