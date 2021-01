Non è bannato solo Donald Trump dai giganti del web. Google ha rimosso l’app de Il Manifesto, così, al momento, il giornale non può più essere letto sui dispositivi Android. La motivazione? “Dimostrate di essere un’app di news”.

È surreale. Google, attraverso il suo team e i suoi algoritmi, è incapace di verificare l’attendibilità dell’applicazione dello storico quotidiano.

La motivazione

L’applicazione del Manifesto è “da anni su Play Store e da mezzo secolo in edicola”, denuncia il giornale, che descrive nei dettagli “incredibile” vicenda.

Il racconto della vicenda paradossale

Google ci chiede di dimostrare, spiega Il Manifesto:

se siamo la app di un giornale (la gerenza è sia embeddata nella app che sul sito) se rispettiamo la privacy (pochi sono più scrupolosi di noi, che non tracciamo né profiliamo) se la nostra app fornisce contenuti a pagamento (lo fa di default, è accessibile solo agli abbonati e Google prende circa il 40% dell’abbonamento da diversi anni) se pubblichiamo annunci pubblicitari (no, non lo facciamo ma è questo un motivo valido per cancellare un giornale?) se pubblichiamo contenuti non adatti ai minori (un giornale non è un porno, comunque nel dubbio autodichiariamo che siamo adatti a un pubblico dai 13 anni in su. Google ci risponde classificandoci subito come un prodotto “non adatto alla famiglia” senza ulteriori spiegazioni).

Ma non basta. Google ci chiede anche, aggiunge il giornale:

un abbonamento omaggio per verificare effettivamente il contenuto delle nostre edizioni digitali con tanto di istruzioni di login (Google che chiede l’abbonamento omaggio al manifesto ci fa abbastanza ridere) ci spedisce a un ente di valutazione dei contenuti denominato IARC (mai sentito prima, almeno da noi)

Il racconto del quotidiano continua:

“Al termine della compilazione di questi assurdi questionari compaiono delle confortanti spunte verdi. Ma il problema rimane.

Google ci riscrive comunicando che saremo ancora al bando a causa di questa “Policy Issue”: “Apps without an IARC content rating are not permitted on Google Play”.

Finché lo IARC non trarrà le sue conclusioni siamo cancellati dallo Store. Risolviamo anche questa ma la app resta in revisione.

Non si sa cosa stia avvenendo. Eppure la app è pubblica da anni…”.



Al momento, l’app risulta ancora non disponibile sullo store di Google.