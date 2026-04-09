dge Eloquent di Google utilizza l'intelligenza artificiale per correggere gli errori a metà frase e fornire una trascrizione audio di alta qualità.

Cerchi uno strumento gratuito di conversione da parlato a testo? La nuova app AI di Google potrebbe essere la soluzione.

L’app Edge Eloquent di Google utilizza l’intelligenza artificiale per correggere gli errori a metà frase e fornire una trascrizione audio di alta qualità.

Nuova app di dettatura basata su AI

Google ha lanciato una nuova app di dettatura basata sull’intelligenza artificiale che offre trascrizioni vocali di alta qualità gratuitamente.

Al momento del lancio, l’app Edge Eloquent di Google supporta le dettature in inglese ed è disponibile sull’Apple App Store per gli utenti di tutto il mondo, ad eccezione di Regno Unito, Svizzera e Spazio economico europeo (SEE), dove è ancora in attesa dell’approvazione normativa.

Elimina tentennamenti ed errori

Secondo la descrizione sull’App Store, Edge Eloquent si basa sui modelli Gemma di Google, le versioni leggere della tecnologia Gemini. Cattura il significato originale del tuo discorso ed elimina “ehm”, “ah” e altri errori a metà frase per fornirti una versione rifinita.

Sebbene alcune funzionalità avanzate possano richiedere il supporto del cloud, tutte le altre “elaborazioni di machine learning vengono eseguite interamente in locale sul tuo dispositivo iOS”, sostiene Google. “I tuoi audio, le conversazioni riservate e i dati personali non lasciano mai il tuo dispositivo”.

Quando avvii Edge Eloquent per la prima volta, l’app scarica i modelli di intelligenza artificiale necessari e, successivamente, puoi semplicemente toccare il pulsante del microfono nella schermata iniziale (scheda Registra) per iniziare a dettare. Con la tua autorizzazione, l’app registrerà tutto ciò che dici e visualizzerà una trascrizione in tempo reale mentre parli.

Puoi toccare il pulsante Pausa per riflettere prima di procedere e toccare il pulsante Stop per ricevere una versione rifinita.

Trascrizione in tempo reale sull’app Google AI Edge Eloquent

A questo punto, puoi toccare il pulsante Copia accanto a “Testo ripulito” per copiare la versione negli appunti e utilizzare l’icona della matita per modificare l’output. Nella parte superiore della pagina iniziale, vedrai le statistiche di utilizzo, come il numero di parole e le parole al minuto, relative all’ultima dettatura. Puoi anche accedere alle tue dettature precedenti dalla scheda Cronologia.

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