Google, due multe Ue per 900 milioni di euro

Oggi apriamo con la nuova multa a Google da parte della Commissione europea per violazione del Digital Markets Act: 460 milioni di euro per l’autopreferenza nei risultati di ricerca e 430 milioni per le restrizioni imposte agli sviluppatori. Ma la vera novità non è l’ammontare della multa, ma i 60 giorni per adeguarsi alle norme, altrimenti rischia una morafino al 5% del fatturato mondiale complessivo.

Passando, invece, alle TLC europee, costerebbe fino a 40 miliardi il costo per la sostituzione di apparecchiature di provider extra-Ue “ad alto rischio”, tra cui Huawei e ZTE, come previsto dalla revisione del Cybersecurity Act.

Infine, continuiamo ad analizzare la sfida tra Usa e Cina per la supremazia sull’AI. Oggi parliamo di “comunismo dell’intelligenza artificiale”. Ecco perché.



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