Google deve pagare gli editori quando Gemini ruba gli articoli a pagamento o quando li copia

È il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, chiamata a giudicare il 1^ caso in materia di intelligenza artificiale generativa: Like Company, un operatore ungherese che gestisce vari portali web, ha intentato la causa contro Google per il suo LLM Gemini.

Gli editori non hanno il monopolio delle notizie, ma di certo hanno il monopolio sulla “forma specifica di espressione” delle pubblicazioni. Gli editori non hanno il monopolio sui fatti riportati nelle pubblicazioni giornalistiche, ma i chatbot degli LLM non possono appropriarsi di articoli a pagamento, “eludendo misure tecniche efficaci (come i paywall) volte a limitare l’accesso alla pubblicazione o l’estrazione della stessa” e non possono nemmeno copiare in toto le notizie, nel senso che non possono riutilizzare la forma di espressione della pubblicazione in modo riconoscibile. Punto.

E’ questo il succo del parere dell’Avvocatura generale della Ue circa il caso avanzato dall’editore ungherese Like Company, che aveva denunciato Gemini, il chatbot LLM di Google per l’uso illecito dei suoi articoli online per l’addestramento degli LLM e per averli riproposti illecitamente agli utenti.

E’ il primo caso in materia di AI generativa che finisce di fronte alla Corte di Giustizia

Nel primo caso in materia di intelligenza artificiale generativa, che arriva dinanzi alla Corte di Giustizia, “l’avvocato generale chiarisce in quali circostanze tale procedura costituisce una violazione dei diritti degli editori di testate giornalistiche Il Gruppo Alphabet, di cui fa parte Google Ireland, fornisce un servizio denominato Google Gemini”.

Like Company, un operatore ungherese che gestisce vari portali web, ha intentato una causa contro Google dinanzi al Tribunale regionale di Budapest (Ungheria). Like Company rivendica la tutela degli articoli pubblicati su tali portali in virtù del diritto connesso al diritto d’autore riconosciuto dal diritto dell’Unione europea agli “editori di testate giornalistiche” in relazione all’”utilizzo online” delle loro “pubblicazioni giornalistiche”.

Due le contestazioni: uso illecito degli articoli per addestrare l’LLM (bocciato). Utilizzo di contenuti a pagamento e copiati (accolto)

La prima contestazione. Like Company sostiene che Google abbia utilizzato tali articoli per “addestrare” gli LLM di Gemini e li abbia ripetutamente riprodotti e resi disponibili al pubblico tramite il chatbot Gemini tra il 13 giugno 2023 e il 31 maggio 2024.

Secondo l’avvocato generale Szpunar non vi sono prove che gli articoli della Like Company siano stati utilizzati per addestrare gli LLM di Gemini e poiché l’addestramento di un LLM non costituisce una forma di “utilizzo online” di pubblicazioni giornalistiche, tali questioni sono ipotetiche.

Il diritto d’autore non tutela i fatti, ma il modo in cui sono espressi

A questo proposito, “l’avvocato generale sottolinea che il diritto dell’editore non tutela i semplici fatti riportati nelle pubblicazioni giornalistiche, ma solo la forma specifica di espressione di tali pubblicazioni. Infatti, il suo scopo è quello di tutelare l’investimento necessario alla realizzazione di tali pubblicazioni, non di conferire agli editori il monopolio sulle notizie stesse”.

LLM condannabile soltanto in caso di furto della notizia a pagamento (paywall)

Di conseguenza, a suo avviso, il fatto che tale utilizzo di pubblicazioni giornalistiche da parte di un chatbot basato su un LLM rientri nel diritto di riproduzione dell’editore dipende da due fattori: in primo luogo, se tale chatbot abbia avuto accesso alla pubblicazione giornalistica in questione in modo illecito, in particolare eludendo misure tecniche efficaci (come un paywall) volte a limitare l’accesso a tale pubblicazione o l’estrazione dal web della stessa”, si legge.

LLM condannabile se copia in toto l’articolo e non lo rielabora

“In secondo luogo, se la risposta fornita all’utente si limiti a riportare fatti contenuti nella pubblicazione originale o, al contrario, riutilizzi la forma di espressione di tale pubblicazione in modo riconoscibile, al punto che l’utente, leggendo tale risposta, sia del tutto esonerato dall’accedere alla pubblicazione originale. Il diritto di messa a disposizione del pubblico dell’editore di testate giornalistiche è, di norma, violato qualora la forma di espressione della pubblicazione giornalistica in questione sia sistematicamente riconoscibile, nella misura sopra descritta, nelle risposte fornite dal chatbot alle relative richieste degli utenti”, aggiunge.

A questo punto vedremo cosa deciderà la Corte.

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