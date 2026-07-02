Google, Corte Ue conferma multa da 4,1 miliardi di euro

Oggi apriamo con la notizia della conferma, da parte della Corte di Giustizia dell’Unione europea, della multa record da 4,1 miliardi di euro contro Google per abuso di posizione dominante legato ad Android. Ribadita la linea europea contro le pratiche anticoncorrenziali delle Big Tech.
Abbiamo poi esaminato il Rapporto preliminare del Panel scientifico internazionale indipendente sull’AI delle Nazioni Unite, con il monito del Professor Yoshua Bengio: “Siamo a un punto di svolta, le decisioni che prenderemo oggi plasmeranno il nostro futuro”.
C’è infine il debutto al Nasdaq dell’italiana Bending Spoons che vale 24 miliardi: la più grande IPO non fintech dal 2021.
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