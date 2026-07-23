»
»
Google accusa l’Ue: Dma degrada ricerca e Google Play

Google accusa l’Ue: Dma degrada ricerca e Google Play

di |
Google accusa l’Ue: Dma degrada ricerca e Google Play Adnkronos

(Adnkronos) – “La regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli”. Lo afferma Kent Walker, presidente per le questioni globali di Google e Alphabet, la casa madre del colosso di Mountain View, dopo le multe inflitte all’azienda dalla Commissione Europea per violazione del Digital Markets Act (Dma).  

“Questa attuazione del Digital Martkets Act – prosegue Walker – continua a danneggiare i prodotti d’uso quotidiano. Per adeguarci, siamo costretti a rimuovere funzionalità della ricerca in tempo reale molto amate dagli europei, come i prezzi istantanei e la disponibilità dirette per hotel, voli e ristoranti, e a smantellare le protezioni di sicurezza attive su Google Play”.  

Per Google, “questa non è concorrenza leale; è un degrado del prodotto guidato da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali, a spese delle imprese e dei consumatori europei”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche