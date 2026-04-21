L’intelligenza artificiale si prepara a riscrivere l’industria dell’audiovisivo, almeno in Cina. Secondo Gong Yu, CEO di iQiyi – piattaforma cinese di streaming controllata da Baidu (chiamato il Google cinese) – entro cinque anni la maggior parte dei film e dei contenuti disponibili sarà generata da AI.

iQiyi e la suite Nadou Pro: dalla sceneggiatura fino al rendering finale

Al centro della strategia c’è il lancio della suite Nadou Pro, un insieme di strumenti in grado di coprire l’intero ciclo di produzione audiovisiva: dalla scrittura della sceneggiatura fino al rendering finale. L’obiettivo è ridurre tempi e costi, aumentando al tempo stesso la capacità produttiva e la varietà dei contenuti.

iQiyi continuerà a investire nei contenuti professionali, ma sposterà una parte crescente delle risorse verso lo sviluppo di servizi AI. Tra gli obiettivi dichiarati c’è la produzione, già nel breve termine, di film di successo generati artificialmente e la creazione di un sistema di remunerazione più favorevole per i creator, che potranno accedere a una quota maggiore dei ricavi.

La strategia guarda anche oltre il mercato domestico. iQiyi prevede di integrare modelli AI sviluppati da grandi player come Alibaba, ByteDance e Google, sfruttando al contempo una vasta libreria di asset digitali per facilitare la creazione di nuovi contenuti. Un approccio che punta a scalare rapidamente a livello internazionale.

Se inizia la Cina seguirà anche Hollywood

Anche Hollywood sta esplorando l’uso dell’AI per ridurre i costi di produzione e aumentare il volume dei contenuti. Secondo Gong Yu, questa tecnologia potrebbe interrompere il ciclo di investimenti elevati e rischi che da sempre caratterizza il settore, aprendo una nuova fase di espansione.

La prospettiva di film generati da AI su larga scala solleva però interrogativi rilevanti: dal ruolo degli autori alla qualità dei contenuti, fino agli impatti occupazionali. Questo video ne è la dimostrazione.

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