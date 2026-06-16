Golf, Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per il 126º United States Open Championship

Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per il 126º United States Open Championship di golf, che quest’anno torna sui green dello Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York, e sarà in onda su Sky Sport Golf, da giovedì 18 a domenica 21 giugno.

Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per il 126º United States Open Championship di golf, che quest’anno torna sui green dello Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York, e sarà in onda su Sky Sport Golf, da giovedì 18 a domenica 21 giugno.

Un percorso noto per la sua difficoltà estrema, fatto di rough profondi e fairway impegnativi, nel quale si misureranno alcuni dei migliori giocatori al mondo come Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka e molti altri ancora; tra questi anche il venticinquenne Filippo Celli, uno dei giovani più promettenti del golf italiano.

Con l’acquisizione dello United States Open Championship, Sky completa la sua già ricchissima offerta di golf, che ora comprende tutti e quattro i Majors del 2026. Saranno più di 40 le ore di diretta nelle quattro giornate di gara; la telecronaca dell’evento sarà affidata a Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni.

Sky ha anche acquisito i diritti dell’Open d’Italia di Golf 2026, l’evento più importante del panorama golfistico nazionale, tappa prestigiosa del DP World Tour e inserita nel circuito dell’European Swing, che quest’anno si disputerà al Circolo Golf Torino – La Mandria.

L’accordo raggiunto da Sky con PGAET include anche l’edizione del 2027, che tornerà a svolgersi al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Nella Casa dello Sport il DS Automobiles 83° Open d’Italia sarà in onda su Sky Sport Golf, da giovedì 25 a domenica 28 giugno e vedrà sfidarsi, nei quattro giorni di gara 156 giocatori, sulla distanza di 72 buche, con in palio un montepremi di 3.000.000 di dollari. Tra i tanti italiani in gara è già confermata la partecipazione di Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe di Ryder Cup, del fratello Francesco, di Matteo Manassero e di Guido Migliozzi.

Sky Sport sarà sul tee di partenza con una copertura editoriale di primo livello e oltre 19 ore di diretta, grazie alla squadra composta da Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Marco Cogliati con il contributo on site di Alessandro Lupi e Francesca Piantanida. Un racconto completo, trasversale e multipiattaforma, con aggiornamenti e notizie anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali Sky Sport.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz