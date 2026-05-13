Gola (Open Fiber): “Reti Tlc infrastruttura strategica per la crescita”

“Oggi le reti di telecomunicazione sono una infrastruttura strategica per la crescita, la competitività, la sicurezza e la digitalizzazione del Paese. Open Fiber ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della rete in fibra FTTH italiana. La sfida ora è accelerarne l’adozione, accompagnare la transizione dal rame alla fibra e valorizzare pienamente un’infrastruttura che è sempre più decisiva per AI, cloud, servizi digitali avanzati e sovranità tecnologica”. Lo ha detto oggi a Roma l’amministratore delegato di Open Fiber Giuseppe Gola, in occasione dell’evento Telecommunications of The Future organizzato da Key4biz.

“Ora bisogna passare ad una fase nuova, per spingere all’utilizzo dell’infrastruttura. Per quanto riguarda il take up in Italia siamo al 30%, il sistema deve aiutare la migrazione che è costosa per i nostri clienti, vale a dire gli operatori. Noi riteniamo che servano dei voucher di supporto alla migrazione ma non destinati ai clienti finali, quanto agli operatori”, aggiunge Gola.

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