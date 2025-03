GNL, l’arma segreta degli USA per dominare il mondo dell’energia

Mentre a CERAWeek2025, conferenza sull’energia tra le più influenti a livello internazionale che coinvolge importanti players dell’industria del gas e del petrolio, si discute dei cambiamenti geopolitici in corso e dell’impatto che avranno in campo energetico, Bloomberg dedica uno speciale al nuovo scenario delineatosi nell’export del GNL, evidenziando il ruolo preponderante degli Stati Uniti nel mercato globale.

“È incredibile pensare che il presidente degli Stati Uniti non debba preoccuparsi di importare energia mentre negozia la pace in Medio Oriente o in Europa”