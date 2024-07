GM abbandona l’auto senza conducente progettata da Cruise

Questo ha portato a stime di costo per ciascun veicolo nell’ordine delle centinaia di migliaia di dollari. Sebbene l’approvazione regolatoria per la produzione di massa sembrasse imminente lo scorso anno, una serie di incidenti ha portato al bando dei robotaxi Cruise in California.

General Motors ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato della produzione del robotaxi Cruise Origin. La compagnia si concentrerà sull’utilizzo della Chevy Bolt EV, già impiegata da Cruise. La Origin, progettata per essere completamente autonoma, ha incontrato incertezze regolatorie a causa del suo design privo di volante e pedali.

Questo ha portato a stime di costo per ciascun veicolo nell’ordine delle centinaia di migliaia di dollari. Sebbene l’approvazione regolatoria per la produzione di massa sembrasse imminente lo scorso anno, una serie di incidenti ha portato al bando dei robotaxi Cruise in California, incluso un incidente in cui un’auto senza conducente ha colpito e trascinato un pedone a San Francisco. Da allora, GM ha dovuto sostenere finanziariamente Cruise mentre la società si riorienta.

Nel frattempo, Cruise ha continuato a testare i suoi robotaxi Chevy Bolt EV a Dallas, Houston e Phoenix, utilizzando autisti umani di sicurezza. La ripresa dei test è avvenuta all’inizio di quest’anno con veicoli guidati manualmente e senza passeggeri.

Il CEO di GM, Mary Barra, ha dichiarato che il design della Origin ha creato incertezze regolatorie, motivo per cui la produzione è stata sospesa. Questo cambio di strategia indica un ritorno a soluzioni più tradizionali e già sperimentate per la guida autonoma, cercando di superare le difficoltà incontrate con i veicoli totalmente autonomi e innovativi come la Origin.

Il balzo dei ricavi di Alphabet mostra che l’AI non sta intaccando il business della ricerca

I ricavi di Alphabet sono aumentati del 14% nel secondo trimestre, con una crescita a doppia cifra nella pubblicità che suggerisce che i chatbot AI come ChatGPT di OpenAI non hanno ancora influenzato negativamente le ricerche sul suo motore di ricerca dominante. Una crescita ancora più forte nel settore del cloud computing ha dimostrato la domanda vorace di servizi di calcolo e dati, poiché le grandi aziende tecnologiche e le startup corrono per costruire modelli linguistici avanzati e integrare l’AI nelle loro attività.

I ricavi sono aumentati a 84,7 miliardi di dollari rispetto ai 74,6 miliardi di dollari nei tre mesi fino a giugno, superando la stima media degli analisti di 84,2 miliardi di dollari. Il reddito netto è stato di 23,6 miliardi di dollari, in aumento del 28% rispetto ai 18,4 miliardi di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente, superando le aspettative di 22,9 miliardi di dollari. Le azioni di Alphabet, che sono aumentate dell’1,5% nelle contrattazioni dopo l’orario di chiusura, sono aumentate di quasi un terzo quest’anno, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di 2,26 trilioni di dollari, rendendola la quarta azienda più preziosa al mondo dietro Apple, Microsoft e Nvidia.

I ricavi pubblicitari, che rappresentano la stragrande maggioranza delle entrate di Google, sono aumentati dell’11% a 64,6 miliardi di dollari, in linea con le previsioni di consenso. Anche i ricavi pubblicitari su YouTube sono aumentati del 13% a 8,7 miliardi di dollari, mentre il business dei servizi di Google Cloud ha registrato un aumento del 29% a 10,3 miliardi di dollari.

Alphabet ha continuato a investire nei data center e nella propria suite di prodotti AI, chiamata Gemini, con una spesa in conto capitale che è salita a 13 miliardi di dollari, 1 miliardo in più rispetto al trimestre precedente. La società pagherà un dividendo del secondo trimestre di 20 centesimi per azione, per un valore di circa 2,5 miliardi di dollari. Il CEO Sundar Pichai ha dichiarato: ‘La nostra forte performance in questo trimestre evidenzia la continua forza della Ricerca e il momentum nel Cloud. Stiamo innovando a ogni livello dello stack AI.’

Il primo robot per le consegne su strada al mondo trasporta 45 kg a 32 km/h

Vayu Robotics ha presentato a San Francisco il Vayu One, dichiarato come il primo robot per le consegne su strada al mondo. Questo robot, simile a una miniaturizzazione di un camion delle consegne Amazon, è in grado di trasportare 45 kg di merce a una velocità massima di 32 km/h, utilizzando sensori passivi e un software di mobilità proprietario basato su AI.

La società ha già firmato un accordo con un importante attore del commercio elettronico per la fornitura di 2.500 robot, destinati a rendere le consegne ultra-veloci. Il Vayu One è progettato per navigare su strade e marciapiedi, rispondendo anche a comandi vocali, e ha ottenuto i permessi regolamentari per operare su strade pubbliche, sebbene queste autorizzazioni varino per città e stato negli Stati Uniti.

Il robot rappresenta una soluzione intermedia ideale per consegne di pacchi di dimensioni medie, colmando il divario tra droni aerei per piccoli pacchi e veicoli di consegna tradizionali per carichi più grandi. Tuttavia, non consegna direttamente alla porta di casa, richiedendo ai clienti di uscire per ritirare i pacchi. Il Vayu One non utilizza lidar per la guida, una scelta interessante considerando che il CEO di Vayu Robotics è l’ex CEO del produttore di lidar Velodyne.

Il Vayu One segna un passo significativo nel campo delle consegne autonome, con la prospettiva di espandere l’uso del software Vayu anche per robot quadrupedi e bipedi in futuro.

