Global Data 2026, San Benedetto certificata azienda leader in Italia nel beverage analcolico

(Adnkronos) – Per l’undicesimo anno consecutivo, Acqua Minerale San Benedetto si conferma primo Gruppo in assoluto nel mercato italiano del beverage analcolico, raggiungendo una quota a volume del 17,3%. A certificarlo è la rilevazione GlobalData 2026, basata sui dati relativi al 2025. GlobalData è un’autorevole società internazionale di ricerca e consulenza, specializzata nell’analisi dei mercati globali dell’industria delle bevande. Un risultato che conferma ulteriormente la solidità del percorso intrapreso dalla Total Beverage Company italiana e la capacità di presidiare le principali categorie del settore attraverso un’offerta ampia, diversificata e in continua evoluzione. Alla leadership complessiva di Acqua Minerale San Benedetto si affiancano importanti primati di brand nelle principali categorie di riferimento. Il brand San Benedetto è leader a volume nell’Acqua Minerale, con una quota dell’11,1%, nel Thè Freddo, con il 28,1%, e nelle Bibite Gassate No Cole Low Calorie, con il 29,7%. Schweppes, prodotto e commercializzato in Italia da San Benedetto, guida il mercato delle Toniche con una quota del 53,1%, mentre Energade si conferma al primo posto negli Sport Drink con il 37,4%. Il Gruppo San Benedetto detiene inoltre la leadership nelle Enhanced Water, con una quota a volume del 42,3%.

Numeri che esprimono la vocazione dell’Azienda a sviluppare marchi e prodotti pensati per rispondere a occasioni di consumo, esigenze e stili di vita differenti. Un risultato che rappresenta anche un nuovo punto di partenza per proseguire il percorso di crescita, anticipare l’evoluzione dei consumi e affrontare le sfide future con innovazione, responsabilità e una visione sempre più ampia e integrata del mercato beverage. “Essere riconosciuti per l’undicesimo anno consecutivo come primo Gruppo del beverage analcolico italiano rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una responsabilità. Questo risultato premia una visione di lungo periodo, la forza dei nostri marchi e la capacità di esprimere competenze in categorie molto diverse tra loro. È soprattutto il frutto della passione, della professionalità e dell’impegno quotidiano di tutte le persone di San Benedetto”, afferma Enrico Zoppas, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo San Benedetto. “Una conferma che ci spinge a esplorare nuove opportunità di crescita con ancora maggiore entusiasmo e determinazione, continuando a innovare e a creare valore per i consumatori e per l’intera filiera”.

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