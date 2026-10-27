Lo STAR50 ha perso il 40% in meno di quattro mesi e il ribasso riaccende i timori sulle valutazioni dell’intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti, debito e costi dei data center mettono sotto pressione le società neocloud.

Che succede ai titoli tech cinesi? Bruciati 380 miliardi di dollari di capitalizzazione in meno di quattro mesi

Il crollo dei titoli tecnologici cinesi legati all’intelligenza artificiale (AI) porta in primo piano una domanda che riguarda anche Wall Street: gli investimenti nell’AI produrranno ricavi sufficienti a giustificare le valutazioni e il costo delle infrastrutture? In Cina la correzione è già evidente. Negli Stati Uniti, invece, le tensioni emergono soprattutto nel finanziamento dei data center e delle società che affittano capacità di calcolo.

In meno di quattro mesi l’indice STAR50, che raccoglie alcuni dei principali titoli cinesi di semiconduttori e AI, ha perso circa il 40%, cancellando 480 miliardi di dollari di capitalizzazione. Anche l’indice delle blue chip cinesi ha ceduto circa il 20% dai massimi di giugno, dopo un rally durato due anni e sostenuto dalle aspettative di stimolo economico e dalla spinta di Pechino a indirizzare più risparmio verso il mercato azionario.

Crollo dei titoli AI cinesi: valutazioni ancora elevate

La correzione non dimostra, da sola, che la domanda di AI in Cina sia in caduta o che l’industria tecnologica del Paese sia entrata in crisi. Questo è quello che ‘vedono’ gli Stati Uniti. Per ora, ciò che si evince dalle analisi internazionali e che si è sgonfiato in conreto è la valutazione azionaria. Secondo i dati citati da Reuters, lo STAR50 tratta ancora intorno a cento volte gli utili degli ultimi dodici mesi, contro circa trenta volte per il Nasdaq 100.

Il mercato cinese era diventato particolarmente esposto alla narrativa pompata dell’AI (anche quello americnao ovviamente). Secondo Goldman Sachs, i titoli AI rappresentavano il 42% della capitalizzazione e il 57% degli scambi tra le azioni cinesi quotate sul continente e a Hong Kong. La corsa aveva coinvolto produttori di chip, robotica, componenti ottici e infrastrutture per i data center, attirando molti piccoli investitori.

I ribassi mostrano quanto sia stata rapida l’inversione. C’è il caso Unitree, società di robotica le cui azioni erano state richieste in misura eccezionale al debutto, che ha perso circa metà del valore. Il produttore di chip CXMT ha ceduto oltre un quarto in un mese. Zhongji Innolight ed Eoptolink, attive nei componenti ottici, sono scese di circa il 60% dai massimi estivi, anche per il rischio di restrizioni statunitensi alle forniture per i data center americani.

Non c’è un singolo evento che spieghi il crollo dei titoli tech cinesi. Alle valutazioni elevate si sommano l’incertezza sui controlli all’export, la possibilità di nuove restrizioni internazionali e il dubbio che alcune società riescano a trasformare le promesse di crescita in profitti. La correzione, tuttavia, non coinvolge necessariamente tutte le imprese allo stesso modo: gli investitori guardano alla solidità dei ricavi, ai clienti e alla capacità di mantenere margini.

In Cina il mercato può assorbire la correzione?

La profondità del mercato cinese e la sua base industriale possono offrire risorse per assorbire lo shock, ma non garantiscono la tenuta dei titoli tecnologici, propone come riflessione l’articolo pubblicato dalla Reuters. La capacità di Pechino di sostenere il settore non coincide automaticamente con la redditività delle singole aziende. Inoltre, le perdite subite dai risparmiatori possono indebolire la fiducia proprio nei titoli associati alle priorità strategiche del governo.

In Cina la fragilità è emersa soprattutto nella concentrazione degli scambi e nella rapida rivalutazione di società esposte al tema AI. Negli Usa il nodo riguarda anche il capitale necessario per costruire data center e acquistare chip.

USA, Musk avverte: “A rischio oltre 200 società neocloud”

Meta ha registrato un flusso di cassa libero negativo per 2,1 miliardi di dollari, mentre aumentava la spesa per chip e data center. Elon Musk ha avvertito in un messaggio su X che oltre 200 società neocloud (imprese che acquistano chip e affittano capacità di calcolo) potrebbero affrontare fallimenti. La previsione non si basa su elementi di certezza, ma mette a fuoco la dipendenza di questi operatori dalla domanda di AI e dal credito.

CoreWeave offre un esempio delle tensioni finanziarie del settore: a fine giugno dichiarava 35,6 miliardi di dollari di debito e 5,5 miliardi di liquidità; il portafoglio di ricavi contrattualizzati ammontava però a 104 miliardi. Gli impegni dei clienti indicano una domanda consistente, ma non eliminano i rischi legati al costo del capitale e alla capacità di trasformare quei contratti in flussi di cassa.

Gartner stima che l’80% delle neocloud possa cessare l’attività entro il 2030. La società di ricerca confronta 8.600 miliardi di dollari necessari a coprire spesa e finanziamenti con 3.600 miliardi di ricavi attesi dai servizi AI aziendali e consumer collegati ai data center. Sono stime, va sempre ricordato, non certezze, ma un eventuale irrigidimento del credito potrebbe favorire i grandi hyperscaler, che dispongono di attività diversificate e maggiori risorse finanziarie (a danno di tutte le altre aziende).

Il possibile crollo della Borsa cinese anticipa così una domanda sulla bocca di tutti: quanta parte degli investimenti nell’intelligenza artificiale genererà ricavi sufficienti a sostenere valutazioni e infrastrutture? La bolla azionaria cinese potrebbe essersi sgonfiata in parte, mentre capire se la correzione diventerà una crisi industriale dipenderà da domanda, margini e accesso ai capitali. Una verifica che riguarda anche il mercato americano, dove si sta iniziando a distinguere tra aziende tech con ricavi diversificati e infrastrutture AI finanziate a debito.

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