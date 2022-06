L’operazione speciale russa in Ucraina ha scoperchiato il vaso di pandora dei biolaboratori statunitensi nell’ex repubblica sovietica. Dalle piazze la richiesta di aprire un tavolo con le Regioni per risolvere finalmente il problema delle RSA e delle RSD. Ricercatori di bioterrorismo costruiscono un vaiolo di topo più letale.

Gli Stati Uniti puntano a trasformare gli insetti in armi biologiche

I piani per la formulazione di nuove armi biologiche da parte degli Stati Uniti sono stati rivelati da fonti russe e cinesi, che confermano ancora una volta le preoccupazioni emerse circa i biolaboratori trovati dai soldati russi in Ucraina.

L’operazione speciale russa in Ucraina ha scoperchiato il vaso di pandora dei biolaboratori statunitensi nell’ex repubblica sovietica, che però sono solamente alcuni delle decine di laboratori di questo tipo che gli USA gestiscono in tutto il mondo. Nel corso dell’operazione speciale, i russi sono venuti in possesso di documenti scottanti che inchiodano Washington di fronte alle proprie responsabilità, nonostante la stampa occidentale continui ad ignorare la questione.

___________

“Queste persone si stanno lasciando morire”, il ministero tace su Rsa e Rsd

Ministero della Salute, sede di Lungotevere Ripa a Roma. Sono le 15 del 30 maggio, e un gruppo di cittadini si è riunito sotto il palazzo con microfoni e striscioni. Chiedono di parlare con il Ministro Speranza che però non è presente e, pare, non riceva più nessuno.

Fa molto caldo, ma i cittadini in piazza non demordono. Non sono solo a Roma, ma anche in altre città italiane, da Firenze a Torino, tutti per chiedere a chi ci governa di aprire un tavolo con le Regioni per risolvere finalmente il problema delle RSA e delle RSD.

____________

Ricercatori di bioterrorismo costruiscono un vaiolo di topo più letale

I “ricercatori di Bioterrorismo” costruiscono un vaiolo di topo più letale. Gli scienziati hanno creato un virus altamente letale nel tentativo di sviluppare protezioni più forti contro le forme super virulente di vaiolo che i terroristi potrebbero diffondere sugli esseri umani, hanno detto ieri i ricercatori. L’ingegneria genetica ha coinvolto un virus noto come vaiolo del topo, che infetta i topi ma non è noto per danneggiare le persone. In quel virus gli scienziati hanno inserito un singolo gene che lo ha reso super letale, quindi lo hanno testato su topi trattati con diverse combinazioni di un vaccino contro il vaiolo e farmaci.

Gli “scienziati” hanno detto che i risultati hanno mostrato che le migliori difese si sono dimostrate abbastanza efficaci nel prevenire malattie mortali non sui topi, ma probabilmente negli esseri umani esposti al “vaiolo personalizzato” di design simile. Questo tipo di ricerca è stato dibattuto per anni, con i critici che hanno sostenuto di nuovo ieri che i super virus creati nei laboratori potrebbero ispirare i terroristi a creare le proprie malattie mortali. Gli scienziati del vaiolo del topo hanno ribattuto che la ricerca potrebbe aiutare a scoraggiare il terrorismo dimostrando l’emergere di difese mediche più potenti. La ricerca sul vaiolo del topo è stata condotta presso la St. Louis University come progetto finanziato dal NIH (Fauci) National Institute of Allergy and Infectious Diseases destinato a trovare nuove protezioni contro il vaiolo.

