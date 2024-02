Gli Stati democratici più giovani d’Europa: Italia prima

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Ha 76 anni come Francia e Austria. Il Paese più anziano è la Svizzera: 174 anni

La democrazia più longeva nel continente europeo è la Svizzera, che ha ben 174 anni: più del doppio rispetto all’Italia che invece ha soltanto 76 anni. Tra gli Stati democratici più giovani d’Europa ci sono anche Francia e Austria, giovani esattamente quanto la democrazia italiana, come si può vedere nel grafico qui sopra.

Gli Stati democratici più giovani d’Europa

Tutti e tre gli Stati sono passati a una forma democratica di governo al termine della seconda guerra mondiale. Subito dopo la Svizzera invece troviamo la Gran Bretagna (137 anni), il Lussemburgo (132), il Belgio (128), i Paesi Bassi (125) e la Norvegia (122).

Le democrazie degli Stati in Europa hanno un’età tutto sommato abbastanza giovane rispetto ad altri Paesi, come gli Stati Uniti, dove è presente da oltre 200 anni. Gli Usa infatti sono la prima democrazia della storia moderna.

Democrazia indiretta o democrazia rappresentativa

Tra gli Stati democratici il più antico sono gli Stati Uniti d’America, che hanno 246 anni (se si fa partire il calcolo dal 4 luglio 1776). A breve distanza troviamo la Nuova Zelanda, che ha 165 anni, e il Canada, che ne ha 155, come si legge nel grafico qui in basso. Gli altri Stati in Europa hanno un’età compresa fra i 137 e i 76 anni.

In fondo alla classifica, invece, si posizionano Israele che conta 74 anni di democrazia, la Costa Rica (73), l’India (72), il Giappone (70), la Colombia (64) e infine la Giamaica (60).

I dati si riferiscono al 2022

Fonte: Visual capitalist