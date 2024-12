Quali sono stati gli smartphone più venduti nel 2024? All’interno del settore continua la dominanza di Apple e Samsung, con Xiaomi come terzo player significativo. La classifica:

Apple

iPhone 15 : Il modello standard ha registrato un record di vendite, favorito dal bilanciamento tra prezzo e caratteristiche avanzate.

: Il modello standard ha registrato un record di vendite, favorito dal bilanciamento tra prezzo e caratteristiche avanzate. iPhone 15 Pro Max e Pro : Questi modelli premium, sebbene costosi, hanno attirato gli utenti grazie a innovazioni come il processore A17 Bionic e una fotocamera avanzata.

: Questi modelli premium, sebbene costosi, hanno attirato gli utenti grazie a innovazioni come il processore A17 Bionic e una fotocamera avanzata. iPhone 14: Nonostante sia un modello più datato, la sua presenza in offerta lo ha mantenuto popolare.

Samsung

Galaxy A15 (5G e 4G) : Questi dispositivi economici hanno dominato il mercato di fascia bassa e media, grazie a buone performance e accessibilità.

: Questi dispositivi economici hanno dominato il mercato di fascia bassa e media, grazie a buone performance e accessibilità. Galaxy S24 Ultra : Questo modello di punta ha conquistato la fascia alta, con un display AMOLED avanzato e funzionalità fotografiche di alto livello.

: Questo modello di punta ha conquistato la fascia alta, con un display AMOLED avanzato e funzionalità fotografiche di alto livello. Galaxy A05: Modello economico, particolarmente apprezzato nei mercati emergenti​

Xiaomi

Serie Redmi: I modelli della linea Redmi, come il Redmi 13C, hanno ottenuto grandi volumi di vendita grazie a un eccellente rapporto qualità-prezzo. Sono popolari soprattutto nei mercati dove il costo è un fattore determinante

Tendenze

Prezzo come fattore chiave : Molte vendite si sono concentrate nella fascia economica (100-300 euro), segno di una maggiore attenzione al valore rispetto al prezzo.

: Molte vendite si sono concentrate nella fascia economica (100-300 euro), segno di una maggiore attenzione al valore rispetto al prezzo. Fascia alta in declino relativo : I modelli premium continuano a dominare in termini di margini di profitto, ma la competizione nei segmenti più economici è feroce.

: I modelli premium continuano a dominare in termini di margini di profitto, ma la competizione nei segmenti più economici è feroce. Incremento dei dispositivi 5G: Sempre più utenti scelgono dispositivi compatibili con le reti 5G, anche nei segmenti di prezzo medio e basso

Un mercato in ripresa

Il mercato globale degli smartphone si riprende dopo il calo post-pandemia, registrando una crescita del 6,2% nel 2024.

Gli smartphone con l’intelligenza artificiale, inizialmente presenti nei modelli di fascia alta, si diffonderanno gradualmente in tutte le fasce di prezzo, raggiungendo il 70% del mercato entro il 2028. Idc prevede che i produttori spediranno 1,24 miliardi di dispositivi quest’anno, spinti principalmente dalla necessità di aggiornare i modelli più vecchi. Tuttavia, la crescita dovrebbe rallentare dal 2025 in poi, con un tasso di crescita annuale composto del 2,6% fino al 2028. Tra i fattori che contribuiranno a questo rallentamento, la crescente saturazione degli smartphone, l’allungamento dei cicli di aggiornamento e l’ascesa del mercato dell’usato.

Gli analisti prevedono comunque una ripresa per gli iPhone nel 2025, con una crescita annua del 3,1%, superiore a quella dell’1,7% prevista per Android nello stesso periodo. Il tutto grazie soprattutto alla maggiore disponibilità di Apple Intelligence, l’ecosistema IA della compagnia. Nonostante l’attenzione di tutto il settore sulle nuove opportunità concesse ai consumatori dall’IA, per Idc l’intelligenza artificiale generativa non ha ancora influenzato significativamente la domanda di smartphone e non avrà un impatto concreto fin quando le aziende non porteranno a bordo dei modelli funzionalità percepite dagli utenti come utili e vantaggiose.

