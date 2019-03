Gli impianti di videosorveglianza

Progettazione, gestione, manutenzione, protezione dei dati. Con Contenuto digitale per download.

Di Adalberto Biasiotti

EPC editore

Data di pubblicazione: febbraio 2019

EAN: 9788863108958

Pagine: 736

Prezzo: € 40,00

La videosorveglianza è entrata a pieno titolo nella nostra vita quotidiana. Attira sempre di più l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, sia per i suoi riflessi squisitamente pratici, legati alla richiesta di maggiore sicurezza della società civile, sia per gli aspetti normativi, dovuti alla necessità di soddisfare esigenze, talvolta contrastanti, di tutela dell’ordine pubblico e di protezione dei dati personali. Sulla base di queste considerazioni, questa quinta edizione del volume è stata pensata come uno strumento di lavoro costantemente aggiornato e dal taglio pratico.

L’obiettivo è di aiutare a progettare, installare, tenere in esercizio sistemi di videosorveglianza sempre più efficienti, efficaci ed in grado di dare un contributo determinante alla sicurezza della società in cui viviamo.

Le esigenze di rinnovamento del volume discendono direttamente dall’autentica rivoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato l’intero settore.

Basti pensare alla diffusione accelerata di sistemi di videosorveglianza con sensori a stato solido, all’introduzione ormai sempre più diffusa di sistemi di analisi intelligente del segnale video, alla riduzione dei costi delle telecamere, che ha portato all’utilizzo allargato di telecamere a colori ad alta risoluzione, alla diffusione delle reti digitali sia via filo che senza fili, ai sistemi di archiviazione delle immagini a stato solido sia al centro che in periferia, sino al crescente utilizzo dei droni, dotati di telecamere, per finalità di monitoraggio del territorio e sicurezza dei grandi eventi.