Con l’evento di Fidenza si chiude questa prima stagione 2024 di AftER Ecosistemi Digitali, che riprenderà in autunno a Parma.

Le competenze digitali hanno occupato il posto d’onore nel programma sia a Cesena (dove è stato anche inaugurato lo sportello Digitale Facile) che a Fidenza. Competenze digitali per ragazze e ragazzi, tanti laboratori di CitizER Science in action, un nuovo laboratorio “School of Ants” in collaborazione con l’Università di Parma: AftER 2024 valorizza anche con questi laboratori il suo nuovo payoff “ecosistemi digitali”.

Non sono mancate azioni di orientamento sulle professioni in ambito Digital e ICT: a Fidenza è stato organizzato un incontro con gli studenti in collaborazione con Valore D, un’associazione di imprese che dal 2009 promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel Paese.

Anche a Cesena le scuole sono state protagoniste della sessione iniziale dell’incontro “Cesena città delle competenze digitali”, che ha presentato il suo ecosistema digitale fatto di scuole, Università, imprese, Pubblica Amministrazione.

Oltre alle competenze digitali per ragazze e ragazzi si è molto parlato di imprese, delle competenze che ci sono e di quelle che mancano.

A Cesena si è dato spazio alle imprese che collaborano con l’Università nei percorsi di alta formazione e di formazione continua, a Fidenza la Pubblica Amministrazione regionale e locale ha incontrato Digital Farm Fidenza e le sue imprese, dialogando su possibilità e opportunità legate allo sviluppo delle competenze digitali applicate al mondo del lavoro.