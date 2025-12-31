Gli enti locali alla scoperta del Building information modeling e dell’Ambiente di condivisione dei dati

Dal 2025 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare il Building Information Modeling (BIM) negli appalti pubblici, una modalità di gestione digitale e condivisa tra tutti gli attori coinvolti — stazioni appaltanti, imprese aggiudicatarie, progettisti, direzioni lavori e direzioni tecniche — che permette di seguire in modo coordinato l’intero ciclo di vita di un’opera: progettazione, realizzazione e manutenzione.

Nel quadro normativo attuale, per tutte le gare di valore pari o superiore ai 2 milioni di euro, e per quelle di importo inferiore in cui le stazioni appaltanti scelgono il BIM, diventa quindi necessario utilizzare software capaci di fornire un Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), conforme a quanto previsto dall’articolo 43 e dall’allegato I.9 del DLGS 36/2023.

Durante il Tavolo tecnico PNRR, alcuni enti hanno sottolineato l’esigenza di costituire un Gruppo di Lavoro dedicato a queste tematiche, con l’obiettivo di definire un modello comune per l’adozione delle nuove tecnologie e armonizzare le diverse necessità degli Enti regionali.

Il 29 ottobre si è insediato il nuovo Gruppo di Lavoro, composto da esperti di Regione Emilia-Romagna, Lepida ed enti locali, che accompagnerà il percorso di implementazione del BIM a livello territoriale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz