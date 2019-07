Gli Autoritratti del Macro a Roma. Il 30 luglio il volto è quello di Diana Pintaldi

Martedì 30 luglio, alle 18,00, l’Autoritratto proposto dal Macro – Museo d’Arte Contemporanea di Roma è quello di Diana Pintaldi (https://www.dianapintaldi.com), che nell’incontro presso la Sala Cinema del Museo racconterà il proprio percorso e il suo nuovo progetto artistico. L’Autoritratto è il primo step del progetto museale volto ad accogliere via via nei propri Atelier gli artisti, a lavorare ‘in pubblico’ e a dialogare col pubblico stesso.

Dal 30 luglio al 4 agosto, infatti, Diana Pintaldi presenterà la sua ultima ricerca artistica all’interno dell’Atelier #2 del MACRO, al secondo piano dell’edificio, dipingendo e accogliendo i visitatori nello spazio a lei dedicato tra le 10 e le 19 di ogni giorno. L’intento, durante il suo periodo di permanenza al MACRO, è quello di rivelare il processo creativo delle sue opere: un lavoro che, sviluppatosi negli anni in maniera molto spontanea, inizia con un supporto apparentemente statico, la tela, e con un soggetto apparentemente immobile: l’istante catturato da una fotografia o da un fermo immagine. Tuttavia, attraverso sovrapposizioni spazio-temporali, cerca successivamente di riconsegnare all’istante il movimento che gli è stato tolto: l’obiettivo è riuscire a rendere attraverso la pittura un mo(vi)mento in sospensione in cui tutto può ancora accadere, in cui lo spettatore può sentirsi padrone del tempo avvicinandosi al futuro dell’azione, poiché l’opera è il processo stesso.

Di più. Partendo dallo studio degli strumenti di animazione basati sulla persistenza retinica, l’artista costruisce anche una sua versione di fenachistoscopio: il visitatore potrà così interagire con l’opera e diventare per qualche secondo padrone del tempo.