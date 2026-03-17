Come ormai noto, nei giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, saremo chiamati a votare nell’ambito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Flavia Bavetta

Il testo del quesito referendario, come riformulato dal D.P.R. 7 febbraio 2026, è il seguente:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»

Le risposte che potremo dare si articolano in «SI» o «NO».

Al fine di comprendere quali siano le modifiche proposte, si riporta di seguito una tabella che mostra da un lato il testo attuale che, dunque, verrebbe mantenuto in caso di una maggioranza di voti del NO. Nella colonna successiva è, invece, riportato il testo che risulterebbe nel caso in cui la maggioranza dei voti propendesse per il SI.

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