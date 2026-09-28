Giuseppe De Bellis designato direttore responsabile Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor

(Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A., riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha deliberato all’unanimità di designare Giuseppe De Bellis a far data dal 7 dicembre 2026 alla nomina a Direttore Responsabile de Il Sole 24 Ore, di Radio 24, di Radiocor e di tutte le altre testate giornalistiche del Gruppo Il Sole 24 Ore, come anticipato dall’Adnkronos.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, sempre all’unanimità, di confermare la carica di Direttore Editoriale del Gruppo Il Sole 24 ORE a Fabio Tamburini.



“Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A., si legge nella nota, desidera ringraziare Fabio Tamburini per lo straordinario impegno assicurato al Gruppo Il Sole 24 Ore fin dal suo rientro in servizio nel 2018, contribuendo in maniera decisiva al rilancio aziendale grazie al lavoro svolto in tutti questi anni come Direttore Responsabile di tutte le testate del Gruppo. I molteplici risultati raggiunti, tra cui il consolidamento dell’autorevolezza dell’informazione firmata da Il Sole 24 Ore, il contributo al lancio di nuove iniziative di successo quali il Festival dell’Economia di Trento, fino al traguardo legato alle celebrazioni dei 160 anni di storia, testimoniano l’apporto fattivo e decisivo del Direttore Tamburini in coerenza con i valori editoriali ed aziendali”.

Giuseppe De Bellis, 48 anni, giornalista professionista vanta una consolidata esperienza da direttore, maturata tra tutti i media: quotidiani cartacei e digitali, periodici, televisivi, fino alle nuove piattaforme multimediali. Nel corso della sua carriera ha affiancato all’esperienza giornalistica responsabilità crescenti nella guida di redazioni, prodotti e organizzazioni editoriali complesse, costruendo un profilo che unisce visione editoriale, innovazione e capacità manageriale. Dal luglio 2025 ha assunto la carica di Executive Vice President News, Sport & Entertainment di Sky Italia e Direttore Editoriale di Sky TG24, guidando l’intera offerta di contenuti di Sky Italia, dall’informazione all’intrattenimento, fino ai canali a brand Sky, TV8 e Cielo e alle relative property digitali, ponendo al centro del suo mandato l’integrazione delle diverse anime editoriali, produttive e creative del gruppo. Alla guida di Sky TG24 dal 2019, sotto la sua direzione, la testata ha accelerato la trasformazione da canale all news a sistema informativo multipiattaforma, integrando televisione, web, app, social media ed eventi. Precedentemente De Bellis ha diretto GQ Italia, il magazine di Condé Nast e ha lavorato per 15 anni (2001-2016) nel quotidiano Il Giornale dove si è consolidata la sua formazione fino a diventarne vicedirettore e poi codirettore. Nel corso della sua carriera De Bellis ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro e il Premio Ischia per il giornalismo

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