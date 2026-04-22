Giulio Sangiorgio è il nuovo Head of Digital strategy di Sky Media

Sky Media annuncia la nomina di Giulio Sangiorgio a Head of Sky Media Digital Strategy, a diretto riporto della Managing Director Giusi Violante. Con questa nomina, Sky Media rafforza la sua strategia nel digitale e consolida il proprio impegno nell’innovazione del mercato pubblicitario. Sangiorgio sarà responsabile della definizione e dell’esecuzione della strategia digitale di Sky Media, con l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e accelerare il percorso di innovazione della concessionaria, rafforzandone così la competitività sul mercato pubblicitario.

Con una solida esperienza in ambito consulenziale, maturata in Accenture e Accenture Song, Sangiorgio ha guidato programmi complessi di trasformazione digitale. Nel corso della sua carriera ha sviluppato iniziative focalizzate sulla crescita dei ricavi, sull’evoluzione dei modelli di servizio e sull’adozione di soluzioni di GenAI applicate al marketing.

Insieme al Marketing Director Luca Centurioni, al Sales Director Marco Ravasi e al Performance and Process Director Fabio Milone, Sangiorgio entra quindi a far parte della squadra di prima linea di Giusi Violante.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz