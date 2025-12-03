“Tutto cambia sul fronte della sicurezza con l’avvento dell’AI, perché con l’AI si supera il limite del fattore umano”. Lo ha detto Emilio Gisondi, CEO, Tinexta Defence nel suo intervento alla seconda edizione di Space & Underwater, la conferenza organizzata da Cybersecurity Italia in corso alla Caserma Salvo D’Acquisto di Roma.

Il fattore umano, rappresentato dagli hacker in carne ed ossa, viene così superato con l’applicazione dell’AI negli attacchi cyber che rappresentano così minacce che “con l’avvento dell’AI le attuali strutture di difesa malware non sono in gradi di captare”.

Per quanto riguarda la sicurezza satellitare, oggi come oggi si parla di post quantum e quantum cryptography, aggiunge Gisondi: “noi siamo attivi per la difesa spaziale con le cifrate spaziali, bisogna mettere il quantum e la quantum cryptography al centro della difesa, gli Usa sono già molto avanti in questo campo mentre in Europa c’è una roadmap al 2030, ma è troppo tardi”.

Una speranza arriva però dal nuovo budget di 22,3 miliardi di euro appena annunciato dall’ESA: “E’ un buon punto di partenza”, dice Gisondi che tuttavia teme gli enormi budget, non ufficiali, dei paesi che si trovano ad Oriente, dai quali arrivano le minacce principali sullo spazio.

