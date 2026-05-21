Secondo il Rapporto Auditel- Ipsos Doxa "La meglio (tele)giovenutù", i giovani sono iperconnessi ma non abbandonano la tv, anzi. E quando si fanno una famiglia la rivalutano e si tengono anche il digitale terrestre.

I giovani non abbandonano la TV. Anzi. E quando si fanno una famiglia loro, la rivalutano e si tengono anche il digitale terrestre. La Tv alla fine è un po’ come la radio, immarcescibile. E dire che Internet e TkTok dovevano uccidere la tv, così come all’epoca la Tv doveva uccidere la radio. Ma alla fine entrambe sono sempre lì. È quanto emerge dal Secondo Rapporto Auditel- Ipsos Doxa sulle famiglie italiane che poggia sulla Ricerca di Base Auditel.

La pausa di chi lascia casa

Alcuni la mettono in pausa quando escono dal nido famigliare, per poi riaccenderla una volta creata una famiglia e comprano Smart TV 4K con maxischermi. E il salotto diventa il loro home cinema.

7 Tv su 10 connesse al web, ma 9 su 10 hanno il digitale terrestre

7 TV su 10 sono connesse a internet, ma la quasi totalità (oltre 9 su 10) è collegata anche all’antenna: i giovani vogliono sia l’on-demand che il lineare. I servizi in streaming sono molto presenti nelle loro case. E quelli dei broadcaster (oggi non a caso definiti streamcaster) dal 2019 hanno più che raddoppiato gli utenti giovani.

I giovani vogliono l’on-demand ma anche il lineare

Perché i giovani vogliono sia l’on-demand che il lineare. E i brodacaster nello streaming hanno più che raddoppiato i loro utenti giovani dal 2019 a oggi.

Broadcaster sempre più streamcaster

Ma le buone notizie per i broadcaster (sempre più streamcaster) non finiscono qui. Il Rapporto Auditel-Ipsos Doxa, infatti, rivela che negli ultimi 10 anni il numero di schermi televisivi nelle case degli Italiani è aumentato: +2,8 milioni, per un totale di 44,3 milioni (25,4 milioni di Smart TV e 18,9 milioni di televisori tradizionali).

Quasi 9 famiglie giovani su 10 – con o senza figli – possiedono almeno una Smart TV. E i nidi giovanissimi sono quelli che, con maggiore frequenza (51% contro il 28% di media nazionale), hanno in casa più di una Smart TV. Non basta. Nelle nuove abitazioni circa 4 TV su 10 sono 4K e le dimensioni degli schermi sono elevate: il 36% delle TV dei giovani in volo e il 30% delle TV nei nidi giovanissimi sono oltre i 50 pollici, rispetto a una media nazionale del 19%.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz