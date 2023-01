“Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale” del MOIGE: il 2 febbraio presentazione dati inediti su minori, bullismo e cyber risk

Secondo l’ultima rilevazione MOIGE – Movimento Italiano Genitori, i minori trascorrono connessi a web e social network anche oltre 3 ore al giorno. Dopo due anni di pandemia aumentano i casi di bullismo sia online sia offline, ma quali sono le insidie che si nascondono nella rete e minacciano i nostri figli? Sanno valutare ciò che leggono sui social? Come influisce la rete sulle relazioni sociali e sugli episodi di odio o cyber bullismo?

A queste domande il MOIGE risponderà giovedì 2 febbraio 2023, nel corso dell’evento organizzato in occasione del Safer Internet Day 2023, durante il quale presenterà i dati inediti dell’indagine “Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web”, realizzata in collaborazione con l’Istituto Piepoli. L’evento si terrà dalle ore 9:30 alle 12.30, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, in Via della Dogana Vecchia, 29, a Roma, e sarà l’occasione per lanciare anche la VII edizione della campagna “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale contro cyberbullismo e cyber risk”.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere maggiormente consapevoli i giovani sul mondo virtuale, responsabilizzare e coinvolgere i genitori, che, insieme ai docenti, devono avere un ruolo attivo di supervisione e controllo. Contestualmente, si analizzeranno anche i dati che mostrano quanto e come i minori siano esposti ai rischi cibernetici, e quale sia il loro rapporto con il web e i social network.

Interverranno all’evento: Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato; Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese e del made in Italy; Carla Garlatti, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza; Ginevra Cerrina Feroni, Vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali; Stefano Locatelli, Vicepresidente di Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani; Silvia Salis, Vicepresidente Vicario Coni; Giovanna Paladino, Direttore e Curatore del Museo del Risparmio di Torino; Giovanni Siena, Vicepresidente Di.Te. Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo; Antonio Affinita, Direttore Generale MOIGE; Maria Grazia Cucinotta; Alessio Strazzullo e Fernanda Pinto di Casa Surace; Guillermo Mariotto; Emanuele Blandamura, Edoardo Mecca. Modera il dibattito Ilaria Iacoviello, giornalista Sky.

Nel corso dell’evento verranno premiate anche alcune delegazioni di giovani ambasciatori, che si sono distinte per l’impegno nel promuovere un uso sicuro e corretto della rete, aiutando i colleghi della scuola nel prevenire rischi cibernetici.

Negli anni scorsi il progetto “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale” ha interessato 1.459 scuole in tutta Italia, 389 mila studenti, 12.500 docenti, 779 mila genitori, e sono stati individuati 6.795 Giovani Ambasciatori.

Per il 2023 saranno coinvolte 300 scuole, per un coinvolgimento di oltre 75.000 minori sul territorio nazionale, a supporto di comuni, e scuole anche il “Centro mobile di sostegno e supporto per le vittime di bullismo e cyberbullismo”, l’ufficio itinerante del Moige finalizzato ad assicurare un aiuto concreto ed immediato alle vittime e alle loro famiglie e a contrastare il fenomeno con azioni mirate di prevenzione e informazione.